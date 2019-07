Badstuber und Co. vor VfB-Abschied?

Martin Rose, getty

Ob Holger Badstuber beim VfB Stuttgart bleibt, ist noch nicht sicher

Der Abstieg aus der Bundesliga hat den VfB Stuttgart nicht nur finanziell hart getroffen. Auch personell hat es Konsequenzen gegeben. Beendet ist das Thema Kader-Umbau aber noch lange nicht. Die Liste der Spieler, die die Schwaben noch verlassen könnte, ist lang.

Nicht weniger als sieben Spieler gelten beim VfB in diesem Sommer nach "Bild"-Informationen als mögliche Wechsel-Kandidaten. Aktuell umfasst der Kader des Bundesliga-Absteigers 30 Profis. Zu groß, um das Projekt Wiederaufstieg ins Visier zu nehmen.

Bekanntester Wechsel-Kandidat ist Ex-Nationalspieler Holger Badstuber (Vertrag bis 2021). Der 30-Jährige hat sich noch nicht abschließend zu seiner Zukunft geäußert. Laut "Stuttgarter Nachrichten" spricht derzeit allerdings viel für einen Verbleib. Noch ist die Tür für einen Abschied aber offen.

So gut wie fest stehen dagegen die Wechsel von Abwehrspieler Marcin Kaminski und Mittelfeldspieler Erik Thommy. Kaminski würde gerne zurück zu Fortuna Düsseldorf, wo er leihweise schon in der letzten Saison spielte. Und auch die Fortunen bestätigten bereits, dass sie den Polen gerne verpflichten würden.

Auch Thommy ist ein Thema in Düsseldorf. Sobald der VfB einen neuen Rechtsverteidiger gefunden hat, wird Thommy wohl grünes Licht für einen Wechsel bekommen.

Trio will den VfB verlassen

Auf Klubsuche ist derzeit offenbar auch Timo Baumgartl. Der 23-Jährige will den Gang in der 2. Liga laut "Bild" nicht mitgehen und stattdessen den "nächsten Schritt" machen. Schon nach dem Ende der letzten Saison erklärte der Abwehrspieler mit Blick auf den Sommer: "Was passiert, wird man sehen." Eine Treuebekenntnis sieht anders aus.

Stürmer Chadrac Akolo steht derweil beim 1. FC Nürnberg auf dem Zettel. Dass der 24-Jährige noch einmal im Trikot des VfB läuft, ist unwahrscheinlich.

Gleiches würde sich auch Antonis Aidonis wünschen. Der Deutsch-Grieche verpasste in der Vorsaison den Sprung in die erste Mannschaft und würde gerne wechseln. Allerdings hat es wohl noch kein offizielles Angebot von einem anderen Klub gegeben.