Transfer-Hammer! Özil vor Wechsel in die Türkei?

Marc Atkins, getty

Fenerbahce ist angeblich an Mesut Özil interessiert

Der beim FC Arsenal immer wieder in die Kritik geratene Ex-Nationalspieler Mesut Özil steht womöglich vor einem spektakulären Wechsel. Laut türkischen Medien könnte der Mittelfeldspieler in der kommenden Saison in Istanbul anheuern.

War die Saison 2018/19 für Mesut Özil die letzte im Trikot des FC Arsenal? Gunners-Coach Unai Emery plant angeblich nicht mehr mit dem Spielmacher, der mit den Londonern ein enttäuschendes Jahr hinter sich hat. Bisher hatte Arsenal vergeblich versucht, einen Abnehmer für den 30-Jährigen zu finden. Das könnte sich nun geändert haben.

Die türkische Sportzeitung "Fotomac" berichtet, dass der 19-fache Meister Fenerbahce über eine Verpflichtung des ehemaligen deutschen Nationalspielers nachdenkt. Dabei soll es sich mittlerweile um mehr als nur einen Traum handeln.

Klub-Präsident Ali Koc soll sich schon nach einem Sponsor umgesehen haben, der dabei helfen soll, den Transfer von Özil finanziell zu ermöglichen. Selbst wenn zunächst nur ein Leihgeschäft infrage käme, müsste das Jahresgehalt von Özil in Höhe von 18 Millionen Euro gestemmt werden. Die Gunners sind aber wohl gewillt, bis zu neun Millionen Euro davon zu übernehmen.

Nachdem "Fotomac" die Meldung veröffentlichte, herrschte vor allem auf den Social-Media-Kanälen von Özil Aufregung. Hunderte Nachrichten von Fener-Fans fluteten die Beiträge. Die Anhänger flehten den 30-Jährigen an, zu ihrem Klub zu wechseln.

Sollte Özil tatsächlich an den Bosporus wechseln, wäre er nach Max Kruse in der nächsten Saison der zweite deutsche Ex-Nationalspieler im Trikot des Traditionsklubs. Auf Auftritte im Europapokal müsste das Duo allerdings verzichten. Diesen hatte Fener als Tabellensechster verpasst.