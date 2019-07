Nürnberg angelt sich dänisches Abwehr-Talent

unknown

Asger Sörensen (l.) wechselt zum 1. FC Nürnberg

Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg hat den dänischen Innenverteidiger Asger Sörensen verpflichtet. Das gab der Verein am Samstag bekannt.

Der 23-Jährige wechselt vom österreichischen Erstligisten Red Bull Salzburg zu den Franken, bei denen er einen Dreijahresvertrag unterschrieb. Über die Vertragsinhalte machten beide Vereine keine Angaben.

Der dänische U21-EM-Teilnehmer Asger #Sörensen wechselt aus Salzburg zum #FCN! 🇩🇰



Herzlich willkommen, Asger Sörensen! 👋https://t.co/2CBRDbEkTE — 1. FC Nürnberg (@1_fc_nuernberg) 6. Juli 2019

"Asger ist ein kopf- und zweikampfstarker Abwehrspieler, der für seine Größe auch über eine gute Geschwindigkeit verfügt. Er hat bereits gezeigt, dass er in dieser Liga mithalten kann, jetzt setzen wir darauf, dass ihm der nächste Schritt gelingen wird", sagte Club-Sportvorstand Robert Palikuca.

Sörensen war in den vergangenen beiden Spielzeiten von Salzburg an Jahn Regensburg ausgeliehen, er bestritt 52 Ligaspiele für den Zweitligisten. Mit der dänischen U21-Nationalmannschaft nahm er zuletzt an der Junioren-Europameisterschaft in Italien und San Marino teil. Dort kam er in der Gruppenphase zu zwei Einsätzen.