Medien: Bayern verabschiedet sich aus Neres-Poker

David Neres von Ajax war Thema beim FC Bayern

Bereits mehrfach wurde David Neres in den letzten Monaten mit Borussia Dortmund und dem FC Bayern München in Verbindung gebracht. Der Rekordmeister soll sich aus dem Poker um den Flügelstürmer von Ajax Amsterdam inzwischen jedoch zurückgezogen haben.

Informationen von "Sky" zufolge stand der FC Bayern vor Wochen zwar in Kontakt zum Umfeld von Neres und lotete einen möglichen Transfer aus. Demnach entschieden sich die Münchner aber dagegen, ernsthaft ins Wettbieten um den 22-Jährigen einzusteigen.

Denn dieses hat es in sich: Mehrere Klubs aus der englischen Premier League, insbesondere Manchester United, sowie Spaniens Vizemeister Atlético Madrid sollen sich um Neres bemühen. Auch Inter Mailand ist einer Verpflichtung des brasilianischen Nationalspielers angeblich nicht abgeneigt.

Die einst heißen Gerüchte um ein Dortmunder Interesse an Neres sind zuletzt ebenfalls abgekühlt. Im Sommer 2018 hatte der Profi selbst noch eine BVB-Offerte bestätigt, die laut niederländischen Medien zwischen 28 und 30 Millionen Euro lag. Ajax lehnte ab und forderte demnach mindestens 50 Millionen Euro.

In den letzten zwölf Monaten ist Neres sicherlich noch einmal deutlich teurer geworden, angesichts seiner 27 Torbeteiligungen in 50 Pflichtspielen für Ajax, darunter auch Tore gegen Juventus und Real Madrid in der Champions League.

Beim FC Bayern stehen dennoch Leroy Sané (Manchester City) und wohl auch Ousmane Dembélé (FC Barcelona) höher im Kurs. Der BVB könnte laut englischen Medien nur noch einmal in den Neres-Poker einsteigen, wenn Jadon Sancho den Klub in diesem Sommer verlässt - was nahezu ausgeschlossen ist.