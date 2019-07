Mourinho lehnt 100-Millionen-Euro-Angebot ab

Richard Heathcote, getty

José Mourinho ist seit Dezember ohne Klub

Seit seiner Entlassung bei Manchester United im vergangenen Dezember ist José Mourinho ohne Job. Eine Rückkehr auf die Trainerbank will der Fußballlehrer aber anscheinend nicht überstürzen. Nun hat er sogar eine Mega-Offerte aus China abgewiesen.

Nach Informationen des englischen TV-Senders "Sky Sports" ist der chinesische Erstligist Guangzhou Evergrande jüngst an den Portugiesen herangetreten, um diesem ein mehr als lukratives Angebot zu unterbreiten. Dem Bericht zufolge bot der Klub dem 56-Jährigen ein Gehalt in Höhe von 28 Millionen Pfund (etwa 31 Millionen Euro) pro Saison.

Bei einer Laufzeit von drei Jahren lag das Gesamtvolumen des Deals inklusive Bonuszahlungen somit über 100 Millionen Euro. Damit wäre der zweimalige Champions-League-Sieger zum am besten bezahlten Trainer der Fußballwelt aufgestiegen.

Die Bosse des Vereins aus Fernost sollen dem Star-Coach bei einem Treffen in London zudem eingeräumt haben, die Vertragslaufzeit beliebig ausweiten zu können.

Mourinho zeigte sich "Sky Sports" zufolge von den Vorstößen geschmeichelt, lehnte letztlich aber ab. Er sehe seine sportliche Zukunft in Europa, wo er weiter nach seinem dritten Triumph in der Königsklasse strebt. 2004 gelang ihm mit dem FC Porto sein erster Coup in der Champions League, 2010 wiederholte er den Erfolg mit Inter Mailand.

Ein Arbeitgeber, mit dem er den dritten Titel perfekt machen könnte, ist aber derzeit nicht in Sicht. Zuletzt wurde der vierfache Welttrainer mit dem Trainerjob bei Juventus Turin in Verbindung gebracht. Die vakante Stelle wurde jedoch inzwischen mit dem Italiener Maurizio Sarri neu besetzt.