Matthäus schießt gegen Neuer: "Ein absolutes No-Go!"

Martin Rose, getty

Lothar Matthäus kritisiert das Verhalten von Manuel Neuer scharf

Mit seiner Kritik an der Transferpolitik des FC Bayern München sorgte Torwart Manuel Neuer jüngst für Schlagzeilen. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus kritisiert den Vorstoß des Mannschaftskapitäns scharf.

"Dieses Vorgehen von Manuel Neuer ist ein absolutes No-Go! Als Kapitän des FC Bayern habe ich das selbst im Klub anzusprechen, wenn ich mit der Transferpolitik ein Problem habe. Die Türen der Bosse stehen dafür immer offen", wettert der 58-Jährige in der "Bild".

Der Schlussmann hatte am Freitag über seinen Berater Zweifel an der Konkurrenzfähigkeit des Rekordmeisters geäußert. "Mein Eindruck ist, dass der Abstand zu den vier englischen Top-Teams schon gravierend ist und der Münchner Kader aktuell noch nicht entsprechend - also konkurrenzfähig - aufgestellt ist, um auch die Ziele von Manuel ernsthaft anzugehen", erklärte der Spieleragent Thomas Kroth gegenüber der "Süddeutschen Zeitung".

Für Matthäus steht fest, dass Neuer hinter den Äußerungen seines engen Vertrauten steckt. "Ich kenne seinen Berater Thomas Kroth, der von sich aus eher nicht die Öffentlichkeit sucht. Manuel wird das sicher mit ihm besprochen haben", erläutert er und fügt hinzu: "Meine Berater hätten sich nie derart öffentlich äußern dürfen, ohne dass ich meine Zustimmung dazu im Vorfeld gegeben hätte."

Transferstau beim FC Bayern erhitzt die Gemüter

Die Untätigkeit der Münchner auf dem Transfermarkt hat in den vergangenen Wochen immer mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Die groß angekündigte Offensive blieb aus, mit Lucas Hernández, Benjamin Pavard und Jann-Fiete Arp hat der Bundesliga-Primus bislang lediglich drei Neuzugänge präsentiert.

Folglich ist Neuer mit seiner Kritik an der passiven Haltung der Bosse nicht allein. Medienberichten zufolge sollen mehrere Stars im Team die Auffassung des Torhüters teilen.

Zuletzt äußerten sich auch einige ehemalige Spieler kritisch gegenüber der Vereinsführung.