Neuer-Berater legt nach: "Kader muss verstärkt werden"

Alexander Hassenstein, getty

Manuel Neuer steht noch bis 2021 in München unter Vertrag

Wenige Tage nach seinem Aufsehen erregenden Interview in der "Süddeutschen Zeitung" hat der Berater von Manuel Neuer, Thomas Kroth, noch einmal nachgelegt.

Im Gespräch mit dem "kicker" klärte er erneut darüber auf, was die mittelfristigen Ziele seines Klienten beim FC Bayern München sind und wieso er dabei Probleme erkennt. Neuer wolle in seiner Laufbahn unbedingt noch einmal nach 2013 die Champions League gewinnen. "Egal wo, aber am liebsten mit den Bayern", machte Kroth deutlich.

Um diese Zielsetzung mit den Münchnern zu erreichen, "muss der Kader verstärkt werden", unterstrich der Spielerberater nochmals. Die bislang getätigten Transfers von Benjamin Pavard, Lucas Hernández und Fiete Arp würden nicht ausreichen, um die große Konkurrenz aus England und Spanien ernsthaft in der Königsklasse fordern zu können.

Eine erneute Vertragsverlängerung beim deutschen Rekordmeister halte der Neuer-Vertraute zwar für denkbar. Gleichwohl macht er noch einmal deutlich: "Wenn man in ein gewisses Alter kommt, dankt man, klar, darüber nach, noch einmal etwas Neues zu machen."

Der mehrmalige Welttorhüter selbst, der seit 2011 beim FC Bayern unter Vertrag steht, äußerte sich selbst noch nicht zur angestoßenen Diskussion seines Beraters. Bis zuletzt weilte Neuer noch im Urlaub. Er wird in Kürze mit der Saisonvorbereitung in München starten.

Die Bayern-Bosse sollen derweil über die Aussagen des Neuer-Beraters Stroth alles andere als begeistert gewesen sein. Nach "Bild"-Informationen soll die Führungsetage um den Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge vor allem über die Tatsache verärgert sein, dass Kroth seine Kritik nicht zunächst intern hervorgebracht hat. Am Sonntag soll es bereits zum Austausch zwischen den Parteien gekommen sein.