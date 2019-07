Bayern-Boss Rummenigge mit Spitze gegen Hummels

Alexander Hassenstein, getty

Karl-Heinz Rummenigge ist Vorstandsboss des FC Bayern

Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge hat die immer lauter werdende Kritik an der Transferpolitik des deutschen Fußball-Rekordmeisters zurückgewiesen.

"Ich habe Verständnis dafür, dass Ungeduld herrscht. Aber ich bin in keinster Weise nervös. Wir werden am Ende des Tages eine Mannschaft haben, die sehr wettbewerbsfähig sein wird. Unsere Ziele werden nicht geringer werden. Wir werden bis 2. September noch einige Transfers tätigen", sagte Rummenigge zum Trainingsstart am Montag.

Noch habe es europaweit "keinen großen Transfer gegeben. Es muss ein Dominostein fallen. Darauf warten alle", führte der Bayern-Boss weiter aus und fügte an: "Wir sind in Position und haben ausreichend Geduld." Schon oft habe der FC Bayern mit Erfolg "sehr späte Transfers" wie die von Javi Martinez, Xabi Alonso oder Arjen Robben getätigt. Und ohnehin sei der Klub in der Defensive schon jetzt "top aufgestellt".

Bisher hat der FC Bayern die Weltmeister Lucas Hernandez (80 Millionen/Atletico Madrid) und Benjamin Pavard (VfB Stuttgart/35) sowie Sturmtalent Jann-Fiete Arp (Hamburg/3) verpflichtet. Bei Wunschspieler Leroy Sane von Manchester City hat Rummenigge die Hoffnung noch nicht aufgegeben: "Er wollte sich im Urlaub Gedanken über seine Zukunft machen, das hat er gemacht. Jetzt müssen wir abwarten, ob sich was bewegt."

Definitiv suche der FC Bayern noch Spieler für die Außenbahn wie Sane oder Ousmane Dembele (FC Barcelona). Callum Hudson-Odoi (FC Chelsea) und Timo Werner von RB Leipzig sind angeblich erst für die Saison 2020/21 eingeplant.

Bleibt Boateng beim FC Bayern?

Laut "kicker" sollen die Bayern auch über U21-Nationalspieler Benjamin Henrichs (AS Monaco) nachdenken, der defensiv flexibel einsetzbar ist. Die Bild bringt zudem Steven Bergwijn (PSV Eindhoven) ins Gespräch.

Offen ist weiterhin die Zukunft von Jerome Boateng, den die Bayern abgeben wollen. Für den Ex-Weltmeister liegt angeblich aber kein Angebot vor. Man müsse abwarten, so Rummenigge, "wie sich die Dinge entwickeln. Er muss sich positionieren".

Spitze gegen BVB-Neuzugang Mats Hummels

Darüber hinaus erlaubte sich der Bayern-Boss eine Spitze gegen Mats Hummels, der die Münchner im Sommer Richtung Borussia Dortmund verlassen hat: ""Ich habe gelesen, dass der beste deutsche Innenverteidiger beim BVB spiele. Ich bin aber der Meinung, dass der beste deutsche Innenverteidiger beim FC Bayern spielt und übrigens auch in der Nationalmannschaft."

Die wichtigsten Aussagen der Bayern-PK zum nachlesen:

+++ Rummenigge über den Stand bei Sané +++

"Der Stand bei Leroy Sané ist der, dass er noch im Urlaub ist und sich Gedanken um seine Zukunft machen will. Es ist bekannt, dass wir noch nach Verstärkungen für die Außenbahn suchen. (...) Jetzt wird man abwarten müssen, ob sich in dieser Richtung etwas bewegt. Wir sind bereit."

+++ Hernández über den Status des FC Bayern in Frankreich +++

"Ich denke den FC Bayern sieht man stark in Frankreich. Er ist einer der besten Vereine der Welt. Sie spielen immer um die Meisterschaft und kämpfen um die Champions League. Der FC Bayern ist einer der besten Vereine der Welt. Das ist die Realität."

+++ Hernández über seine Entscheidung +++

"Ich habe viele Gespräche mit Hasan geführt. Aber auch Tolisso und Coman haben mir vom Verein erzählt. Man musste mich jedoch nicht mehr großartig überzeugen."

+++ Hernández über Griezmann +++

"Er ist natürlich ein großer Spieler. Viel spricht für Barcelona. Es wäre natürlich großartig, wenn er hierherkommen würde. Ich weiß nicht, ob der Verein interessiert ist, aber es wäre natürlich großartig. Er könnte hier vielleicht zum besten Spieler der Welt werden."

+++ Rummenigge über vermeintliche Rücktrittsgedanken bei Kovac +++

"Ich habe den Artikel noch nicht gelesen. Von daher sollten wir es dabei belassen. Es werden immer viele Gerüchte gestreut."

+++ Hernández über Kovac +++

"Nein, ich konnte noch nicht mit dem Trainer sprechen. Das wird bestimmt heute beim Training passieren. Ich habe noch nie in einer Fünferkette gespielt. Ich denke, nicht, dass der Trainer die Taktik großartig ändern wird."

+++ Hernández über seine Mentalität +++

"Ich werde auf jeden Fall alles dafür geben, dass ich so schnell wie möglich mit der Mannschaft um die Meisterschaft kämpfen kann. Ich werde unsere Farben auf dem Platz verteidigen."

"Ich werde auf jeden Fall alles dafür geben, dass ich so schnell wie möglich mit der Mannschaft um die Meisterschaft kämpfen kann. Ich werde unsere Farben auf dem Platz verteidigen." 🔴⚪ @LucasHernandez #MiaSanMia #packmas pic.twitter.com/dDjtuBMq6f — FC Bayern München (@FCBayern) 8. Juli 2019

+++ Rummenigge über die Hoeneß-Ankündigung +++

"Erstmal hat er ja mit gewissen Fakten recht. Wir haben bislang rund 118 Millionen ausgegeben. Wir sind noch nicht am Ende. Wir sind bereit, weitere Topspieler zu verpflichtet. Wir sind auf gewissen Positionen operativ tätig. So wird Uli am Ende des Tages wahrscheinlich Recht behalten."

+++ Rummenigge über Boateng +++

"Er hat noch einen Vertrag mit zwei Jahren Laufzeit. Wir werden die Entwicklungen beobachten und dann sehen, ob Jérome bleiben wird und will. Der Hauptgrund für den Abgang von Mats Hummels war, dass der Trainer in erster Linie mit Süle, Hernandez und Pavard plant. Am Ende muss sich Jérome positionieren und entscheiden, ob er bleiben will."

+++ Rummenigge über Transfers +++

"Ich weiß, dass die Öffentlichkeit aber auch einige Fans nicht immer allzu geduldig sind. Aber wir haben erst den 8. Juli und Brazzo arbeitet auf Hochdruck (...) Ich bin nach den Gesprächen überhaupt nicht nervös und wir werden in allen Wettbewerben oben mitspielen können. Wir müssen uns noch weiter verstärken. Aber wir haben nur einen Stammspieler aus der letzten Saison abgegeben und uns wird kein Stammspieler mehr abgeben."

+++ Rummenigge über die Berater-Kritik +++

"Wir sind als große Demokraten bekannt, bei uns darf man seine Meinung äußern. Die Kader-Kritik ging nicht von Manuel Neuer aus, war Alleingang des Beraters Thomas Kroth."

+++ Rummenigge mit Spitze gegen Hummels +++

"Ich habe gelesen, dass der beste deutsche Innenverteidiger beim BVB spiele. Ich bin aber der Meinung, dass der beste deutsche Innenverteidiger beim FC Bayern spielt und übrigens auch in der Nationalmannschaft."

+++ Hernández über seine Rolle +++

"Ich komme zu einem großen Klub. Ich kann Links aber auch in der Innenverteidigung spielen. Der Trainer entscheidet das und dann liegt es an mir. Hier kann jeder Abwehrchef sein."

+++ Rummenigge über die Verpflichtung +++

"Wir sind stolz, dass sich Lucas für uns entschieden hat. Er ist sehr flexibel, kann außen und innen in der Verteidigung spielen. Ich habe ihm mit Hasan bei der WM beobachtet. Die Scouting-Abteilung hat ihn in der Saison verfolgt. Wir, aber auch die Bundesliga kann sich glücklich schätzen, ihn hier zu haben."

+++ Hernández startet auf Deutsch +++

"Ich bin glücklich hier zu sein und freue mich auf eine gute Saison mit dem FC Bayern."

+++ Die Pressekonferenz beginnt +++

Karl-Heinz Rummenigge und Lucas Hernández haben soeben das Podium betreten. Die Bayern-PK kann starten.

+++ Der Sommerfahrplan des FC Bayern +++

Im Anschluss an die Pressekonferenz startet der FC Bayern übrigens in die Saisonvorbereitung. Die wichtigsten Termine des Münchner Sommers findet ihr hier.

+++ Hernández erhält die Lahm-Nummer +++

Welche Trikotnummer Lucas Hernández in der anstehenden Saison tragen wird, ist bereits klar. Der französische Neuzugang erhält die 21. Zuletzt lief ein gewisser Philipp Lahm mit dieser Nummer auf.

+++ Was verkündet Karl-Heinz Rummenigge? +++

Die Fans der Münchner dürften nicht nur auf die ersten öffentlichen Worte von Rekordtransfer Hernández warten, sondern sicher auch hoffen, dass Rummenigge sich zu weiteren Transfers äußert.

Dass der 63-Jährige allerdings wirklich etwas Neues zu berichten hat, darf bezweifelt werden. Die angestrebten Transfers von Leroy Sané oder Ousmane Dembélé drohen derzeit immer mehr zu einer Hängepartie zu werden. Immerhin: Laut "kicker" wird Sané dem Rekordmeister in Kürze mitteilen, ob er sich einen Wechsel vorstellen kann.