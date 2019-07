Nächster England-Profi für den FC Schalke?

Nathan Stirk, getty

Florian Jozefzoon soll das Interesse des FC Schalke geweckt haben

Auf der Suche nach Verstärkungen für die neue Saison hat FC-Schalke-04-Trainer David Wagner offenbar erneut seine Kontakte in England spielen lassen. Angeblich wollen die Königsblauen einen Rechtsaußen verpflichten, der aktuell beim Zweitligisten Derby County unter Vertrag steht.

Der Umbau des Schalke-Kaders schreitet weiter voran. Nachdem die Gelsenkirchener in den letzten Tagen unter anderem die Verpflichtungen von Benito Raman, Ozan Kabak und Jonjoe Kenny bekanntgaben, könnte bald ein weiteres neues Gesicht auf Schalke aufschlagen.

Das Portal "footballinsider" will exklusiv erfahren haben, dass David Wagner an einer Verpflichtung von Florian Jozefzoon interessiert ist. Der 28-jährige Flügelspieler steht noch bis 2021 beim englischen Zweitligisten Derby County unter Vertrag und kann den Klub offenbar in diesem Sommer verlassen.

Im Sommer 2018 wechselte Jozefzoon für knapp 3,5 Millionen Euro vom FC Brentford zu Derby County. Unter Trainer Frank Lampard kam der frühere niederländische U-Nationalspieler in 34 Pflichtspielen zum Einsatz, stand allerdings nur selten 90 Minuten auf dem Platz.

Mehr dazu: Diese Spieler werden beim FC Schalke gehandelt