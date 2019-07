Flügelflitzer Ito will HSV angeblich verlassen

Thomas F. Starke, getty

HSV-Angreifer Ito bangt um Einsatzchancen

Noch weilt Flügelstürmer Tatsuya Ito in seiner Heimat, in der kommenden Woche wird er aber wieder zurück beim Hamburger SV erwartet. Doch offenbar will der Japaner dem HSV in diesem Sommer endgültig den Rücken kehren.

Der 22-Jährige denkt laut "Hamburger Morgenpost" über einen Abschied aus der Hafenstadt nach. Ito pocht demnach auf mehr Spielzeit, um eine Nominierung für die Olympia-Auswahl der Asiaten nicht zu gefährden. Eine Teilnahme bei den Olympischen Spielen 2020 in seiner Heimat Tokio gilt als großer Traum des Youngsters.

Ito hat beim HSV noch einen Vertrag bis Sommer 2021, seine Zukunft beim Nordklub ist ungewiss. Zum Ende der abgelaufenen Rückrunde musste er sich mit Einsätzen bei der Zweitvertretung in der Regionalliga begnügen. Ohnehin hat Trainer Dieter Hecking auf den Außenpositionen zahlreiche Optionen: Khaled Narey und Jairo Samperio können über rechts, Bakery Jatta und Neuzugang Sonny Kittel über links angreifen.

Seinen Durchbruch schaffte Ito bei den Rothosen unter Trainer Christian Titz in der Bundesliga-Saison 2017/18, als er 20 Mal im deutschen Oberhaus auflief. In der vergangenen Zweitliga-Saison folgten dann jedoch nur noch sieben Startelf-Einsätze.

Nach Spielen mit der japanischen Olympia-Auswahl sowie mit der Nationalmannschaft bei der Copa América stößt Tatsuya Ito erst Mitte der kommenden Woche zum HSV-Kader dazu.