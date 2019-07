Bayern-Neuzugang Hernández beim Rauchen erwischt

Alexander Hassenstein, getty

Lucas Hernández wurde beim Rauchen erwischt

Am Montag wurde 80-Millionen-Mann Lucas Hernández beim FC Bayern München vorgestellt. Die perfekt inszenierte Präsentation hat allerdings einen Haken: der 23-Jährige wurde kurz nach dem Medientermin beim Rauchen erwischt.

Der Schweizer "Blick" veröffentlichte am Dienstag ein Video, auf dem klar zu erkennen ist, dass Hernández an einer Zigarette zieht, als er mit seiner Frau Amelia und Sohn Martín das Parkhaus verlassen will.

Das Video soll ein Fan im Rahmen einer Stadion-Führung gemacht haben. "Ich konnte es nicht fassen", zitiert das Blatt den heimlichen Filmer: "Er hat sich die Ziggi sogar vom Stadion-Security anzünden lassen."

Die Bayern-Bosse dürften mit der Angewohnheit von Hernández wohl alles andere als einverstanden sein. Die Erwartungen an den Defensivspieler sind groß - das hängt nicht nur mit der horrenden Ablöse von 80 Millionen Euro zusammen. Der französische Weltmeister, teuerster Einkauf der Bundesliga-Geschichte, soll die neue Säule der Münchner Abwehr werden und eine Führungsrolle übernehmen.

Derzeit leidet Hernández noch an den Folgen einer Knieoperation. Es dauert noch einige Zeit, bis er ins Mannschaftstraining einsteigen kann. "Ich hoffe, dass ich zum Saisonstart zu hundert Prozent fit bin", sagte er.