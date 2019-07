Wagner krempelt Schalke um - S04-Stab soll erweitert werden

Christof Koepsel, getty

David Wagner sorgt für frischen Wind beim FC Schalke

Mit Trainer David Wagner ist beim FC Schalke eine neue Aufbruchstimmung entstanden. Der Coach setzt auf andere Methoden als seine Vorgänger und verlangt den Knappen-Profis einiges ab.

Das Training beginnt früher, dauert länger und soll nachhaltiger sein: Mit einer ganzen Reihe an Neuerungen hat David Wagner den FC Schalke an seinen ersten Tagen umgekrempelt. Dabei stellt der 47-Jährige vor allem eine Sache in den Fokus: harte Arbeit.

Bereits um 8 Uhr beginnen die Königsblauen unter dem neuen Trainer mit der täglichen Arbeit. Noch vor den ersten Schritten werden die Profis laut "Sport Bild" zum Bluttest gegeben. Dadurch soll ermittelt werden, in wie weit die Spieler belastet werden können oder Regenerationsphasen benötigen. Ein Praxis, die andere Klubs schon seit Jahren praktizieren.

Neben dem frühen Beginn setzt Wagner auch auf deutlich längere Trainingseinheiten als es die Schalker Mannschaft gewohnt ist. Länger als 90 Minuten muss der Kader pro Einheit auf dem Platz schuften. Nicht alle Spieler sollen glücklich mit der Maßnahme sein, noch fügen sie sich aber.

Wird der Schalker Stab erweitert?

Auch abseits des Platzes will Wagner frischen Wind nach Schalke bringen. Zu diesem Zweck soll der Trainer auf der Einstellung eines Ernährungsexperten pochen.

Hintergrund: Wagner braucht für seinen laufintensiven Spielstil eine Mannschaft, die topfit ist. Dieses Level kann allerdings nur erreicht werden, wenn sich die Spieler in ihrer Freizeit professionell verhalten. Das war in der Vergangenheit nicht so und soll sich nun, wie viele andere Dinge, ändern.