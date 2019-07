WSG Tirol holt Buchacher aus Innsbruck zurück

GEPA pictures/ Amir Beganovic

Buchacher verabschiedet sich von Wacker

Die WSG Tirol hat Florian Buchacher zurück nach Wattens geholt. Der Linksverteidiger geht nach einer Saison bei Wacker Innsbruck wieder zurück zum Bundesliga-Aufsteiger, wie dieser am Mittwoch bekannt gab. Für Wacker absolvierte der 31-Jährige fünf Einsätze in der höchsten Spielklasse, wobei er aufgrund einer Fußverletzung mehrere Monate ausfiel.

Buchacher, dessen Vertrag bei den Innsbruckern ausgelaufen war, spielte bereits von 2011 bis 2018 für Wattens. Mit dem Verein schaffte er den Aufstieg von der Regionalliga in die 2. Liga.

"Ich bin froh, dass sich der Buchi uns wieder anschließt. Er hat ein schweres Jahr hinter sich, hat in über sechs Jahren in Wattens überragende Leistungen gezeigt und ich bin mir sicher, dass er an diese wieder anschließen wird", wird WSG-Trainer Thomas Silberberger in einer Aussendung der Tiroler zitiert.

apa/red