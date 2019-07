BVB-Kapitän Reus glücklich über Hummels-Rückkehr

Lars Baron, getty

BVB-Star Marco Reus brennt schon auf neue Bundesliga-Saison

Marco Reus hat sich die offensivere Kommunikationsstrategie des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund zu Herzen genommen.

"Unser Ziel muss sein, ganz oben zu stehen und in Pokal und Champions League besser abzuschneiden", sagte der Nationalspieler am Mittwoch in Dortmund. Im Magazin "GQ" betonte er: "Wenn man überlegt, was wir jetzt für eine Mannschaft haben, dann gibt es hoffentlich kein Halten mehr."

Allerdings müssten einige Voraussetzungen stimmen. "Wir dürfen nicht zu viele Verletzungen haben, viele Kleinigkeiten müssen passen", sagte Reus. Der BVB-Kader sei aber "sehr gut besetzt".

Daran hat Reus auch selbst Anteil. Seinen Nationalmannschaftskollegen Julian Brandt hat er persönlich von Bayer Leverkusen zum BVB gelotst.

"Ich habe ihm erklärt, welche Möglichkeiten es in Dortmund gibt, welches Potenzial der Verein hat und dass ein Spieler wie er zum BVB gehört", sagte der 30-Jährige. "Ich wollte Julian unseren Verein so nahe bringen, wie es nur irgendwie möglich ist. Ich habe ihm gesagt, dass wir hier etwas Großes zusammen erreichen können." Nicht ganz uneigennützig: "Er erhöht ja auch meine Chancen, Titel zu gewinnen."

Hummels oder Süle? "Beide sind herausragend"

Nicht nur der Wechsel Brandts zu den Schwarz-Gelben, auch die Rückkehr vom einstigen BVB-Kapitän Mats Hummels sorgte bei Reus für Begeisterung: "Er bringt sehr viel Qualität mit, das hat er in den letzten Jahren unter Beweis gestellt. Jeder Spieler, der uns qualitativ weiterbringt, ist wichtig für uns. Wir erhoffen uns natürlich viel von ihm."

Der gebürtige Dortmunder äußerte sich auch zur jüngst aufgekommenen Diskussion, ob sich die Borussia mit Mats Hummels den besten Innenverteidiger Deutschlands zurück an Bord geholt habe. Zuletzt hatten vor allem die Klubbosse aus Dortmund und München darüber debattiert, wer denn nun der bessere sei: Mats Hummels oder Niklas Süle.

"Ich denke, Niklas Süle und er bringen beide alles mit. Niklas ist vielleicht ein bisschen schneller unterwegs, dafür hat Mats das bessere Auge für den Mitspieler. Diese Diskussion ist müßig. Beide sind herausragende Innenverteidiger", äußerte sich Reus diplomatisch. Immerhin spielt er mit Bayern-Star Süle noch in der Deutschen Nationalmannschaft zusammen.