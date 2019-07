Arp adelt Lewandowski: "Gibt keinen Besseren"

Alexander Hassenstein, getty

Jann-Fiete Arp will sich beim FC Bayern durchsetzen

Seit seinem Wechsel zum FC Bayern wird über die sportliche Zukunft von Fiete Arp spekuliert. Der Youngster will unbedingt in München bleiben, der Klub ein mögliches Leihgeschäft aber nicht ausschließen. Für Arp ist klar: Beim Rekordmeister lernt er am meisten - egal in welcher Rolle.

"Meine Zukunft liegt hier im Verein", stellte Arp im "kicker" unmissverständlich klar, dass er sich beim FC Bayern weiterentwickeln und zur Stammkraft werden will.

Selbst wenn Arp zunächst nur wenig Spielzeit bekommen würde, hätte ein Verbleib in München in seinen Augen nur Vorteile. "Für mich ist es besser, auf dem Niveau trainieren zu dürfen und zu lernen. Bessere Umstände gibt es wohl bei keinem Verein", glaubt Arp, dass er beim Rekordmeister gut aufgehoben ist.

Vor allem auf die Zusammenarbeit mit Robert Lewandowski freut sich der 19-Jährige: "Es gibt keinen Besseren als ihn, von dem man sich etwas abschauen kann."

Die Entscheidung, ob Arp in der kommenden Saison das Trikot des FC Bayern trägt, fällt laut "kicker" nach der Vorbereitung. Läuft es für den Nachwuchsstürmer gut, wird er Einsätze in der ersten und womöglich auch in der Drittligamannschaft bekommen.

Erfüllt Arp die Erwartungen noch nicht, steht ein Leihgeschäft im Raum. Hier kommt allerdings laut übereinstimmenden Meldungen nur ein Wechsel zu einem anderen Bundesligisten infrage.