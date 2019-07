Fortuna Düsseldorf verpflichtet Raman-Nachfolger

AFP/SID/MARTIN BUREAU

Nana Opoku Ampomah verstärkt die Fortuna

Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf hat den ghanaischen Offensivspieler Nana Ampomah vom belgischen Erstligisten Waasland-Beveren verpflichtet.

Wie die Rheinländer am Donnerstag mitteilten, hat der 23-Jährige bei der Fortuna einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2022 unterschrieben.

Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen, übereinstimmenden Medienberichten zufolge fließen rund vier Millionen Euro nach Belgien.

"Nana ist ein schneller, beidfüßiger und trickreicher Spieler für die offensive Außenbahn", sagte Fortunas Sportvorstand Lutz Pfannenstiel: "Wir haben ihn mehrfach beobachtet und sind davon überzeugt, dass er nach seiner starken letzten Saison in der belgischen Jupiler League auch in der Bundesliga einen bleibenden Eindruck hinterlassen wird."

In der abgelaufenen Spielzeit erzielte Ampomah in 30 Ligaspielen acht Tore und bereitete sieben Treffer vor. Insgesamt kommt er auf 84 Einsätze in der höchsten belgischen Spielklasse.

Bei den Fortunen soll der Neuzugang in die Fußstapfen von Benito Raman treten, der unlängst zum FC Schalke gewechselt war.