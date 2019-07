Arminia Bielefeld holt Innenverteidiger Nilsson

Bruno Zanardo, getty

Joakim Nilsson wechselt nach Bielefeld

Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld hat sich die Dienste des schwedischen Innenverteidigers Joakim Nilsson gesichert.

Der 25-Jährige kommt vom schwedischen Erstligisten IF Elfsborg und unterschrieb einen Vertrag bis 30. Juni 2022. Nilsson absolvierte vier Länderspiele für Schweden und nahm auch an den Olympischen Spielen 2016 teil.

"Wir haben Joakim schon lange und intensiv beobachtet. Er bringt sehr viel Erstliga-Erfahrung aus Schweden mit, wo er seine Qualitäten bewiesen hat. Joakim ist hochkonzentriert im Defensivverhalten und verfügt über eine gute Passqualität. Somit passt er gut zu unserem Spiel. Da die Meisterschaft in Schweden bereits läuft, ist er körperlich in einem guten Zustand, so dass er sofort voll in das Mannschaftstraining einsteigen kann", sagte DSC-Trainer Uwe Neuhaus.