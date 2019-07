Haugesund macht Schritt in Richtung Sturm-Duell

Sebastian Widmann, getty

Auf wen wird Sturm Graz in der zweiten Runde treffen?

Der FK Haugesund aus Norwegen gewinnt das Hinspiel in der ersten Qualifikationsrunde zur Europa League gegen Cliftonville in Belfast mit 1:0. Der Aufsteiger aus dieser Paarung trifft als nächstes auf Sturm Graz.

Haugesund hat sich im Hinspiel der ersten Qualifikationsrunde zur Europa League gegenüber dem nordirischen Vertreter Cliftonville einen Vorteil verschafft. Die Norweger gewannen am Donnerstag in Belfast 1:0 (1:0) und sicherten sich damit eine gute Ausgangsposition für das (Heim-)Rückspiel in einer Woche. Der Sieger des Duells ist in der zweiten Qualifikationsrunde Gegner des SK Sturm Graz.

Sturm startet am 25. Juli auswärts in die Europacupsaison. Das Rückspiel gegen den Aufsteiger aus Haugesund gegen Cliftonville findet am 1. August in der Merkur-Arena statt.

Slutt. Vi vinner 1-0 i Belfast. Målscorer: Christian Grindheim etter 42 minutter. Assist fra Mikkel Desler. — FK Haugesund (@FKHaugesund) 11. Juli 2019

