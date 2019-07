HSV-Sportvorstand Boldt lehnte Bayern-Angebot ab

Cathrin Mueller, getty

Jonas Boldt ist seit Mai Sportvorstand beim HSV

Der Hamburger SV will mit einer fast rundum erneuerten Führung zurück in die Fußball-Bundesliga. Jonas Boldt soll als neuer HSV-Sportvorstand für mehr Ruhe und Kontinuität sorgen. Der 37-Jährige kam im Mai von Bayer Leverkusen an die Elbe. Allerdings wäre er um ein Haar beim FC Bayern München gelandet.

Der gebürtige Nürnberger sammelte während seines Studiums erste Praxiserfahrungen, 2005 absolvierte der damals noch 23-jährige Boldt schließlich ein Praktikum beim FC Bayern.

In München hat der damalige Student offenbar einen bleibenden Eindruck hinterlassen. "Nach zwei Monaten haben die Bayern tatsächlich gefragt, ob ich nicht länger bleiben könnte", erzählte Boldt nun im Interview mit der "Hamburger Morgenpost".

Nicht viele hätten ein Angebot wie dieses abgelehnt. Anders Boldt: "Ich stand bei Leverkusen im Anschluss schon im Wort. Aber ich konnte dann immerhin sagen, dass ich schon mal bei den Bayern im Scouting reinschnuppern durfte. Das hat Eindruck gemacht."

Bei Bayer durchlief der Funktionär anschließend eine ganze Reihe verschiedener Stationen. Boldt war beim Werksklub unter anderem als Leiter der Scouting-Abteilung, Manager und Sportdirektor tätig.