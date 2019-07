BVB und Schalke bekommen Konkurrenz im Schick-Poker

Paolo Bruno, getty

Patrik Schick könnte noch in diesem Sommer in die Bundesliga wechseln

In den vergangenen Wochen und Monaten wurde Patrik Schick von der AS Rom immer wieder mit Mannschaften aus der Fußball-Bundesliga in Verbindung gebracht. Neben Borussia Dortmund und Schalke 04 soll nun aber auch Bayer Leverkusen konkretes Interesse geäußert haben.

Eine besondere Rolle im Poker um den 23-Jährigen könnte dabei offenbar Leon Bailey spielen. Die Römer würden den Flügelflitzer der Werkself gerne verpflichten. Das berichtet "Sportitalia".

Leverkusen fordert im Gegenzug eine Ablösesumme von zehn Millionen Euro - inklusive der Dienste von Schick. Dessen Vertrag in der ewigen Stadt läuft noch bis 2022.

Wirklich glücklich wurde der Mittelstürmer in seiner bisherigen Zeit in Rom allerdings nicht. Nach seinem geplatzten Wechsel zu Juventus Turin im Sommer 2017 findet der Tscheche nicht zu seiner Bestform zurück. In 46 Serie-A-Spielen für die Roma erzielte Schick nur magere fünf Tore.

Die Zeichen stehen offenbar auf Abschied. Der BVB interessierte sich schon im letzten Jahr für den Angreifer, auch bei Schalke stand Schick auf dem Wunschzettel.