Bayer kassiert Niederlage mit Kapitän Havertz

Christof Koepsel, getty

Kai Havertz führte die Werkself als Kapitän an

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat in seinem zweiten Testspiel vor der neuen Saison die erste Niederlage kassiert.

Das Team von Trainer Peter Bosz, das von Nationalspieler Kai Havertz als Kapitän auf den Platz geführt wurde, unterlag dem niederländischen Erstligisten Fortuna Sittard am Samstag im ersten von zwei Tests des Tages mit 0:1 (0:1). Eine Woche zuvor war der Champions-League-Teilnehmer mit einem lockeren 4:0-Sieg gegen den Regionalligisten Wuppertaler SV gestartet.

Am Samstag entschied Sittards Rasmus Karjalainen (30.) mit einem Kopfballtreffer das Spiel für die Gäste. Leverkusen nahm in der zweiten Hälfte zahlreiche Wechsel vor und beendete die Begegnung überwiegend mit Spielern aus der eigenen U19. Gleich im Anschluss trat Bayer dann gegen den belgischen Erstligisten KAS Eupen an.