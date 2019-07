VfB Stuttgart führt Gespräche über Gentner-Rückkehr

unknown

Christian Gentner soll nach der aktiven Karriere nach Stuttgart zurückkehren

Der VfB Stuttgart und Christian Gentner haben erste Gespräche über eine Rückkehr des Ex-Kapitäns nach seiner aktiven Karriere gestartet.

"Wir haben erste Gespräche aufgenommen, und ich freue mich schon auf den Tag, an dem er hier wieder aufschlägt", sagte VfB-Sportvorstand Thomas Hitzlsperger auf der Mitgliederversammlung des Fußball-Zweitligisten am Sonntag. "Gleiches gilt für Andreas Beck."

Nun steht Sportvorstand Thomas #Hitzlsperger am Rednerpult. @ThomasHitz wird mit großem Applaus auf der Bühne empfangen, sein Bericht steht ganz im Zeichen der sportlichen Neuausrichtung des #VfB. #VfBMV19 pic.twitter.com/OameJKpe39 — VfB Stuttgart (@VfB) 14. Juli 2019

Nach dem Abstieg in die 2. Liga hatten die beiden Routiniers von Hitzlsperger keinen Vertrag für die neue Saison erhalten. Gerade das Gespräch mit dem 33-jährigen Gentner sei das wohl "schwierigste Gespräch in der kurzen Zeit, in der ich im Amt bin", gewesen, sagte Hitzlsperger.

Nach der VfB-Absage wechselte Gentner zum Aufsteiger Union Berlin. Bei den Köpenickern unterschrieb er einen Vertrag bis zum Saisonende.