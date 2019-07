VfB-Youngster vor Wechsel zum FC Bayern

Christian Kaspar-Bartke, getty

Verlässt Leon Dajaku den VfB Stuttgart in Richtung FC Bayern?

Mit satten 23 Torbeteiligungen (17 Tore/6 Vorlagen) in 31 Partien für die U19 des VfB Stuttgart hat Leon Dajaku 2018/19 ein dickes Ausrufezeichen gesetzt und sich seine ersten Minuten im Profi-Team der Schwaben verdient. Dass der 18-Jährige in naher Zukunft allerdings weitere Einsätze für den VfB absolviert, darf hinterfragt werden. Angeblich lockt der große FC Bayern München.

Der deutsche Rekordmeister soll "hinter den Kulissen" bereits Gespräche mit dem deutschen Junioren-Nationalspieler geführt haben. Das berichtet der "kicker".

Dajaku, dessen Vertrag im Ländle Ende Juni 2022 ausläuft, soll demnach in München mit den Profis trainieren, in erster Linie allerdings für die 2. Mannschaft in der 3. Liga auflaufen.

Dem Bericht zufolge besteht das Interesse der Münchner schon länger, Dajaku sei sich dessen bewusst und einem Transfer nicht abgeneigt.