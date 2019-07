Medien: HSV macht Jagd auf DFB-Schreck

Alessandro Sabattini, getty

George Puscas traf bei der U21-EM doppelt gegen das deutsche Team

Bei der U21-EM machte George Puscas mit drei Toren in vier Spielen auf sich aufmerksam. Zahlreiche Vereine aus Europa sollen den rumänischen Stürmer auf dem Zettel haben - darunter offenbar auch der HSV.

So behauptet das Portal "Mediagol", dass die Hanseaten in den Poker um den 23-Jährigen eingestiegen sind. Puscas gehört Inter Mailand, spielte zuletzt aber auf Leihbasis in der zweiten italienischen Liga bei US Palermo. Im Trikot des späteren Zwangsabsteigers sammelte er neun Treffer und drei Vorlagen.

Da Puscas' Vertrag bei Inter im kommenden Sommer ausläuft, wittern viele Klubs ein Schnäppchen. Der Jungprofi, der nach der Junioren-Europameisterschaft in die Elf des Turniers gewählt wurde, wäre wohl für eine Ablöse im mittleren einstelligen Millionenbereich zu haben.

Bei den HSV-Verantwortlichen soll Puscas' glänzender Auftritt im EM-Halbfinale gegen Deutschland einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Mit einem Doppelpack beim 2:4 gegen das DFB-Team unterstrich der robuste Angreifer seine Qualitäten.

Fraglich bleibt, ob Puscas, mittlerweile auch fester Bestandteil der A-Nationalmannschaft Rumäniens, erneut unterklassig spielen möchte. In Hamburg würde der Shootingstar mit Lukas Hinterseer, Bobby Wood und Manuel Wintzheimer um einen Platz in der Mannschaft streiten.