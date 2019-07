Lampard kämpft um Hudson-Odoi: Ein "wichtiger Spieler"

Justin Setterfield, getty

Verliert der FC Bayern den Poker um Callum Hudson-Odoi?

FC-Chelsea-Legende Frank Lampard, seit Kurzem neuer Teammanager der Blues, hat klargemacht, dass er wenig von einem Wechsel seines Schützlings Callum Hudson-Odoi zum FC Bayern München hält.

"Natürlich will ich, dass er verlängert und bleibt. Das habe ich bereits gesagt, bevor ich angekommen bin und bei meiner Vorstellung wiederholt", so der ehemalige Mittelfeldspieler. Hudson-Odoi sei besonders wertvoll für die Londoner, da er aus der eigenen Jugend stamme und könne in Zukunft ein "wichtiger Spieler für den FC Chelsea und für England" sein.

Aussagen, die man beim FC Bayern sicherlich zur Kenntnis nehmen wird. Die Münchner werben seit Monaten um den englischen Nationalspieler, dessen Kontrakt in Englands Hauptstadt 2020 endet. Spätestens dann soll der 18-Jährige beim deutschen Rekordmeister landen.

Chelsea will den Verlust allerdings mit allen Mitteln verhindern. Zumal Lampard mit seinem Wunsch nicht alleine dasteht. "Der ganze Klub will, dass er bleibt", legte Lampard nach. Außerdem sei bekannt, dass er ohnehin auf junge Spieler setze.

Ein Umstand, der erst am Montag untermauert wurde. Eigengewächs Mason Mount unterzeichnete zu Wochenbeginn einen Profivertrag bis Ende Juni 2024 beim CFC. "Wir haben seine Entwicklung extrem genau verfolgt, während er verliehen war, und wir glauben, er ist jetzt bereit, ein Mitglied des Teams zu werden, das um die Spitze der Premier League kämpft", erklärte Chelsea-Direktorin Marina Granovskaya.

2018/19 spielte Mount für Derby County, das in der vergangenen Spielzeit von Lampard trainiert wurde.