Schalke-Boss schließt Nübel-Abschied im Sommer aus

Lars Baron, getty

Alexander Nübel wird den FC Schalke 04 in diesem Sommer wohl nicht verlassen

Jochen Schneider, Sportvorstand des FC Schalke 04, hat bei der Vorstellung von Torwart-Neuzugang Markus Schubert einem Wechsel von S04-Keeper Alexander Nübel in diesem Sommer den Riegel vorgeschoben. Selbst bei einem Millionen-Angebot werden die Knappen demnach nicht schwach.

Einen Abschied habe Schneider "kategorisch" ausgeschlossen, selbst bei einem Millionen-Angebot werden die Knappen demnach nicht schwach, twitterte "Bild"-Reporter Marc Siekmann am Dienstagmittag.

Der FC Schalke verbreitete hingegen ein Zitat, das weniger unumstößlich klingt. "Bei Alex gibt es keinen neuen Stand. Unser Ziel ist es, mit ihm den Vertrag zu verlängern. Daran arbeiten wir", wird Schneider zitiert. Nübel wird seit geraumer Zeit als möglicher Nachfolger von DFB-Kapitän Manuel Neuer beim FC Bayern München gehandelt. Der Vertrag der königsblauen Nummer eins endet im Sommer 2020.

Nübels neuer Herausforderer Schubert will den Platzhirsch allerdings unter Druck setzen und auf Dauer Nübel als Nummer eins verdrängen. "Klar ist es mein Ziel, auch hier die Nummer eins zu werden", sagte der 21 Jahre alte Neuzugang von Dynamo Dresden bei seiner offiziellen Vorstellung am Dienstag in Gelsenkirchen.

Schubert betonte zugleich, dass er zu seinem Konkurrenten ein ausgezeichnetes Verhältnis pflege: "Ich konnte Alex Nübel während der U21-EM kennenlernen. Wir verstehen uns super - auch das war ein Grund hierherzukommen."