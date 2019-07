Zidane kehrt nach Trauerfall zurück ins Trainingslager

AFP/SID/PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Zinédine Zidane übernimmt wieder die Leitung im Trainingslager

Zinédine Zidane ist ins Trainingslager des spanischen Fußball-Rekordmeisters Real Madrid zurückgekehrt. Das berichtet unter anderem die spanische Sporttageszeitung "Marca".

Der französische Trainer traf demnach am späten Montagabend wieder im kanadischen Montreal ein, wo sich die Königlichen auf die neue Saison vorbereiten.

Wegen des Todes seines Bruders Farid war der Real-Coach am vergangenen Freitag aus dem Trainingslager in Richtung Marseille abgereist. In Abwesenheit von Zidane hatte dessen Assistent David Benotti das Training geleitet.

Real spielt im Rahmen des International Champions Cup am 21. Juli in Houston gegen Bayern München.