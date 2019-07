Baumgartl in Auto mit Gladbach-Logo gesichtet

Alex Grimm, getty

Timo Baumgartl steht womöglich vor einem Wechsel zu Gladbach

Eigengewächs Timo Baumgartl soll schon länger mit einem Abschied vom VfB Stuttgart liebäugeln. Womöglich hat der ehemalige U21-Nationalspieler nun einen neuen Arbeitgeber gefunden: Borussia Mönchengladbach.

Wie der "SWR" berichtet, wurde Baumgartl gemeinsam mit seiner Freundin am Montag am Düsseldorfer Flughafen gesichtet. Vor Ort wurden die beiden dem Vernehmen nach von einem Auto mit Gladbach-Logo abgeholt.

Nach der Verpflichtung von Maxime Awoudja vom FC Bayern und Pascal Stenzel vom SC Freiburg ist der Konkurrenzkampf in der Stuttgarter Innenverteidigung groß. Laut "kicker" will Baumgartl deshalb das Weite suchen. Außerdem wolle er den Schritt in die 2. Bundesliga nicht noch einmal mitgehen.

Doch ob der VfB dem 23-Jährigen die Freigabe erteilt, ist unklar. Nach eigenen Angaben wollen die Schwaben den Abwehrspieler unbedingt halten, jedoch würde dem Klub dann eine stattliche Ablöse entgehen.

Baumgartl ist noch bis Ende Juni 2022 an die Stuttgarter gebunden und dürfte kaum unter zehn Millionen Euro zu haben sein. Zuletzt wurde Baumgartl auch mit Werder Bremen in Verbindung gebracht.