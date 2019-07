Medizincheck bestanden? Haller vor Rekord-Wechsel

Lars Baron, getty

Sebastién Haller verlässt Eintracht Frankfurt und wechselt zu West Ham United

Stürmerstar Sébastien Haller vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt wechselt in die englische Premier League zu West Ham United. Das bestätigten die Hessen am Dienstag. Demnach haben sich beide Klubs über die Transfermodalitäten geeinigt, Frankfurt erteilte Haller bereits die Freigabe.

Nun hat der Franzose den Medizincheck in London bestanden, berichtet "Sky Sports" aus England. Damit würde einem Transfer nichts mehr im Weg stehen.

Dem bericht zufolge kassieren die Frankfurter knapp 50 Millionen Euro für Haller, was gleichzeitig eine Rekordsumme für die "Hammers" bedeuten würde. "Transfermarkt.de" berichtet dagegen von 40 Millionen Euro plus gedeckelten, einsatzbasierten Erfolgsprämien. Dem Vernehmen nach unterschreibt der Angreifer einen Fünfjahresvertrag in England.

Die Eintracht und @WestHamUtd haben sich über Transfermodalitäten bzgl. @HallerSeb geeinigt. Infolgedessen hat Haller die Freigabe, um die medizinische Untersuchung in London zu absolvieren. Sollte diese einen positiven Verlauf nehmen, wird sich Haller den „Hammers“ anschließen. pic.twitter.com/RzpMDW5mFI — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 16. Juli 2019

Besonders attraktiv für den 25-Jährigen: Der englische Hauptstadtklub soll Haller einem Bericht der "Daily Mail" zufolge bis zu sieben Millionen Euro Jahresgehalt bieten. Außerdem winkt dem Mittelstürmer wohl eine Vertragsklausel, die es Haller ermöglichen würde, West Ham United zu einem noch größeren Klub aus der Premier League zu verlassen.

Nachdem Sturmjuwel Luka Jovic bereits zum spanischen Renommierklub Real Madrid gewechselt war (für 60 Millionen Euro), wäre von Frankfurts "magischem Dreieck" damit nur noch Vizeweltmeister Ante Rebic übrig. Der 25-jährige Kroate liebäugelt allerdings ebenfalls mit einem Wechsel, am wahrscheinlichsten ist ein Transfer zu Inter Mailand.

Sébastien Haller bestritt bisher 60 Bundesligaspiele für Eintracht Frankfurt, in denen er 24 Tore erzielte. Er war im Sommer 2017 vom FC Utrecht zu den Mainstädtern gewechselt.