TV-Paukenschlag! Eurosport gibt Rechte an DAZN weiter

Martin Rose, getty

Die Bundesliga ist offenbar ab der Saison 2019/2020 bei DAZN zu sehen

Werden FC Bayern, BVB und Co. schon in Kürze nicht mehr bei Eurosport zu sehen sein? Laut einem Bericht der "Bild" zieht sich der TV-Sender sozusagen mit sofortiger Wirkung zurück und überträgt seine für 70 Millionen Euro erworbenen Rechte an den Streaminganbieter DAZN.

Bisher zeigte DAZN lediglich Highlights der 1. und 2. Liga. Eigentlich sollte der Angriff auf die TV-Rechte erst 2021 erfolgen.

Nun scheint der beliebte Streamdienst schon ab der Saison 2019/2020 ausgewählte Spiele der Fußball-Bundesliga zu zeigen.

Konkret sind damit 30 Freitagsspiele sowie fünf Sonntagspartien, die um 13:30 Uhr angepfiffen werden, gemeint.

Dazu kommen fünf Montagsspiele, die zuletzt arg umstritten waren und deshalb ab der Saison 2021/22 Geschichte sind.

Außerdem wird DAZN die Relegationsspiele zur Bundesliga zeigen.

Der Deal kommt für DAZN zur rechten Zeit. Schließlich hat der Anbieter zuletzt seine Premier-League-Rechte an Sky verloren. Ob Kunden für die Bundesliga-Spiele bei DAZN eine Extra-Option buchen müssen, ist noch offen.