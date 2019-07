Tauziehen mit Werder? Auch Schalke will Henrichs

Christof Koepsel, getty

Soll auch von Schalke umworben werden: Benjamin Henrichs

In der Fußball-Bundesliga deutet sich ein Tauziehen an: Neben dem FC Bayern München und Werder Bremen hat nach "Bild"-Informationen auch der FC Schalke 04 Interesse an einer Verpflichtung des deutschen U21-Nationalspielers Benjamin Henrichs von der AS Monaco.

Wie das Boulevardblatt schreibt, haben die Königsblauen ihr Interesse an dem 22 Jahre alten Außenverteidiger hinterlegt. Monaco hatte vor einem Jahr rund 20 Millionen Euro an Bayer Leverkusen gezahlt, um Henrichs ins Fürstentum zu holen.

Laut der französischen Sportzeitung "L'Equipe" sollen die Bayern zuletzt 25 Millionen für Henrichs geboten haben, Monaco aber mindestens 35 Millionen fordern. Weder für Werder, noch für Schalke sind derartige Summen zu stemmen. Beide Klubs streben Leihgeschäfte an.

Für die Knappen könnte von Vorteil sein, dass Henrichs aus Bocholt stammt. Zwischen der Stadt im Westmünsterland und Gelsenkirchen liegen nur 65 Kilometer. Zudem kennt er Schalkes Kaderplaner Michael Reschke aus gemeinsamen Zeiten in Leverkusen.

Gosens ist Schalke zu teuer

Fakt ist: Beim Tabellen-17. der abgelaufenen Ligue-1-Saison ist der dreimalige A-Nationalspieler bislang nicht glücklich geworden. Henrichs kam in seinem ersten Jahr zwar auf 29 Pflichtspiel-Einsätze, wusste dabei aber nur selten zu überzeugen.

Da die Monegassen ihren 33-Mann-Kader unbedingt verkleinern wollen, steht der Deutsche übereinstimmenden Medienberichten zufolge auf der Abschussliste. Eine Rückkehr in die Bundesliga gilt als wahrscheinlich.

Auf Schalke galt Robin Gosens von Atalanta Bergamo zuletzt als Top-Kandidat für die defensive Außenbahn. Die Italiener pochen allerdings auf eine Ablöse im zweistelligen Millionenbereich - zu viel für die Königsblauen.

Nach Henrichs' Rückkehr aus dem EM-Urlaub in der kommenden Woche soll laut "Bild" eine Entscheidung über seine Zukunft fallen.