Schlägt der FC Bayern bei Brais Mendez zu?

Brais Mendez kann sich einen Wechsel zum FC Bayern vorstellen

"Wir werden einen guten Kader haben, der Transfermarkt ist noch nicht beendet", sagte Karl-Heinz Rummenigge - seines Zeichens Vorstandsboss beim FC Bayern München - nach der Ankunft des deutschen Fußball-Rekordmeisters in Los Angeles. Gut möglich, dass der Branchenprimus in Kürze seinen Worten Taten folgen lässt.

Während die Verhandlungen mit den Kandidaten für die Nachfolge von Franck Ribéry und Arjen Robben stocken, weil sich weder Ousmane Dembélé noch Leroy Sané in die Karten schauen lassen wollen, sieht es bei der Frage nach dem Backup für die neu zu besetzende Außenposition besser aus.

Wie der "kicker" aus Spanien erfahren hat, könnte Brais Mendez an die Säbener Straße wechseln. Der 22-jährige Spanier spielt bei Celta Vigo in La Liga und wurde dem deutschen Meister angeboten. Laut dem Bericht sind Hasan Salihamidzic und Co. stark interessiert, den Rechtsaußen unter Vertrag zu nehmen.

25 Millionen Euro müssten die Münchner als fixe Ablösesumme für den ehemaligen U-Nationalspieler Spaniens, der auch schon in der A-Elf zum Einsatz kam und dort sogar ein Tor erzielte, auf den Tisch legen.

Mendez beackert laut dem Fachmagazin am liebsten die rechte Mittelfeldseite, kann das Spiel mit Pässen und Tempo in die Tiefe gefährlich gestalten und auch selbst Tore erzielen . Das bewies er unter anderem in der letzten Saison, als er in 31 Einsätzen für Celta Vigo sechs Treffer und sieben Vorlagen in der Primera División für sich verbuchen konnte.