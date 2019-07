Berater bestätigt: Schürrle denkt an Russland-Wechsel

unknown

André Schürrle wird den BVB definitiv verlassen

André Schürrle hat bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund keine Zukunft, so viel scheint sicher. Die Suche nach einem Abnehmer gestaltet sich für den BVB aber schwierig. Nun wird der Weltmeister von 2014 mit einem Wechsel nach Russland in Verbindung gebracht.

Wie das russische Portal "Championat" berichtet, bemühen sich mit Lokomotive Moskau und Spartak Moskau gleich zwei Vereine aus der Hauptstadt um den Offensivspieler der Borussia. Beide Klubs können sich demnach eine feste Verpflichtung des 28-Jährigen vorstellen. Für Lokomotive käme jedoch auch eine Leihe des 207-fachen Bundesliga-Spielers infrage.

Schürrle selbst soll das mögliche Engagement in Russland durchaus reizen, heißt es. "Wir sind noch immer an der Möglichkeit der Fortsetzung seiner Karriere in Russland interessiert. Wir sprechen mit russischen Klubs, aber ich kann keine genauen Namen nennen", wird sein Berater Ingo Haspel vom Portal "Sport24.ru" zitiert.

In Dortmund befindet sich der Linksaußen bereits seit längerer Zeit auf dem Abstellgleis. Lucien Favre bootete ihn schon in der Vorsaison aus, der ehemalige Mainzer floh damals auf Leihbasis zum FC Fulham.

Nach dem Abstieg mit den Cottagers war ein Verbleib in London jedoch vom Tisch. In diesem Sommer begann die Suche nach einem neuen Verein für Schürrle deshalb von neuem.

Doch das Interesse von internationalen Top-Klubs konnte der Flügelstürmer nicht wecken. Die Dortmunder machten ihrerseits aber einmal mehr deutlich, dass seine Zukunft nicht bei den Schwarz-Gelben liegt: Seit dem Trainingsauftakt ist der ehemalige Nationalspieler freigestellt, er soll sich aktiv nach einem neuen Klub umsehen.