Kehrt "Fußballgott" Alex Meier zum HSV zurück?

Martin Rose, getty

"Fußballgott" Alexander Meier wird mit einer Rückkehr zum HSV in Verbindung gebracht

Der Hamburger SV befindet sich auf der Suche nach Verstärkung für den Sturm - genauer: die unerfahrene U21 des Klubs braucht einen Routinier in der Spitze. Dabei ist der Klub der "Hamburger Morgenpost" zufolge auf Alexander Meier aufmerksam geworden. Kein Unbekannter beim HSV.

Meier wurde in der Jugend des Klubs von der Elbe ausgebildet und schnupperte in der Saison 2003/2004 Bundesligaluft bei den Rothosen. Danach ging sein Weg jedoch bei Eintracht Frankfurt weiter, wo er zum "Fußballgott" reifte.

Zuletzt ließ der 36-Jährige seine Profi-Karriere beim FC St. Pauli ausklingen und zeigte sich auch dort äußerst treffsicher. Sechs Tore in 16 Partien sprechen eine klare Sprache.

Nun also könnte Meier seine ganze Erfahrung im Nachwuchs des HSV einbringen. Hannes Drews, der Chefcoach der U21, ist jedenfalls von der Idee begeistert.

"Einen Spielertypen wie Alex Meier würde ich sofort nehmen, auch wenn er vom Alter her nicht so in eine U21 passt. Natürlich wäre so ein erfahrener Hase eine gute Komponente für eine junge Mannschaft", sagte der 37-Jährige, der mit seinem Team am 27. Juli in der Regionalliga Nord das erste Saisonspiel bestreitet.