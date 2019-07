BVB und Samassékou: Verwirrung um möglichen Transfer

Matthias Kern, getty

Diadié Samassékou (r.) spielte in der letzten Saison in der Europa League gegen RB Leipzig

Diadié Samassékou von RB Salzburg wird Berichten zufolge schon länger von Borussia Dortmund mit großem Interesse beobachtet. Nun wird ein Wechsel zum BVB laut "Salzburger Nachrichten" immer konkreter, obgleich deutsche Medien der Meldung widersprechen.

Die Borussia könnte "in den nächsten Tagen" Vollzug melden, so das österreichische Blatt am Mittwochmorgen. Demnach muss Samassékou nur noch den Medizincheck beim BVB absolvieren. Die Ablösesumme für den defensiven Mittelfeldspieler soll bei mindestens 20 Millionen Euro liegen.

Schon die österreichische Zeitung "Krone" hatte in der Vorwoche berichtet, dass sich der BVB im Werben um Samassékou in der Pole Position befindet. Zuvor sei ein anfängliches Interesse von Champions-League-Sieger FC Liverpool erloschen.

So soll sich der BVB bereits auf einen möglichen Abschied von Julian Weigl vorbereiten. Sollte der Dortmunder Allrounder im Sommer weiterziehen, wäre der Weg für Samassékou frei, so "Krone". Klar ist, dass der Revierklub derzeit daran arbeitet, den laut Trainer Lucien Favre zu großen Kader auszudünnen. Ob jedoch auch Weigl zum Verkauf steht, ist nicht sicher. Zuletzt ging die Tendenz eher zu einem Verbleib bei den Schwarz-Gelben.

Samassékou wurde schon vor knapp einem Jahr mit dem BVB in Verbindung gebracht. Laut "ESPN" waren die Dortmunder genauso wie die Ligakonkurrenten Bayer Leverkusen und RB Leipzig um einen Transfer des 23-Jährigen bemüht.

Dass ein möglicher Transfer des Salzburger Mittelfeldspielers jedoch keineswegs so schnell über die Bühne gehen dürfte, geht aus Berichten von "kicker" und "Funke Sport" hervor. Demnach seien die Informationen aus Österreich nicht korrekt. Aktuell sei Samassékou kein Thema bei Borussia Dortmund.

Abschied von Samassékou beschlossene Sache?

So oder so, das berichtete "Krone", ist ein Abschied von Samassékou aus Salzburg in diesem Sommer-Transferfenster beschlossene Sache.

Samassékou, der 2015 von Real Bamako aus seiner Heimat zunächst ins Salzburger Farm-Team FC Liefering wechselte, gehört inzwischen zur absoluten Stammbesetzung des österreichischen Meisters.

In der vergangenen Saison stand der Malier in 26 von 32 Spielen auf dem Platz, davon 23 Mal über die volle Distanz. Beim Afrika Cup schied der Mittelfeldmann im Achtelfinale gegen die Elfenbeinküste aus.