Salzburgs Jungstar Håland trifft im Triplepack

Erling Braut Håland steuerte drei Treffer zum Salzburg-Sieg bei

Die Bundesligisten Red Bull Salzburg, Sturm Graz und WSG Tirol steigen zum Auftakt der neuen Fußballsaison in die zweite Runde des ÖFB-Cups ein.

Red Bull Salzburg und Sturm Graz haben sich zum Auftakt des ÖFB-Cups keine Blöße gegeben. Der Titelverteidiger aus der Mozartstadt setzte sich beim burgenländischen Landesligisten Parndorf mit 7:1 durch, die Steirer gewannen beim Salzburger Regionalligisten Anif mit 4:1.

Double-Gewinner Salzburg hat sein erstes Pflichtspiel in der neuen Saison mit Bravour hinter sich gebracht. Das Team von Neo-Trainer Jesse Marsch besiegte am Freitag im ÖFB-Cups den SC/ESV Parndorf klar 7:1. Auch Sturm Graz übersprang die Auftakthürde USK Anif problemlos mit 4:1. Mit Ausnahme des SV Lafnitz setzten sich alle übrigen Bundesligisten und Zweitligaklubs ebenfalls durch.

Lafnitz unterlag beim Regionalligisten ASK Ebreichsdorf in der Verlängerung 1:2, nach 90 Minuten war es 1:1 gestanden. Weiter kamen hingegen Bundesliga-Aufsteiger WSG Tirol (2:1 bei Treibach) sowie sieben Zweitligisten: SV Ried (4:0 in Bruck/Leitha), Wacker Innsbruck (7:0 im Tiroler Derby beim FC Kitzbühel), Austria Klagenfurt (4:1 bei Langenegg), Vorwärts Steyr (3:2 in Bad Gleichenberg), Amstetten (4:1 in Seekirchen), Juniors OÖ (5:1 gegen Hall) und der FC Dornbirn (6:2 beim Wiener Sport-Club).

Salzburg bei Debüt von Trainer Marsch souverän

In Parndorf zeigten sich die Salzburger beim Pflichtspiel-Debüt von Marsch, der seine Elf in einem 4-4-2-Korsett auf den Platz schickte, durchaus motiviert. Gegen den burgenländischen Landesligisten glänzte der Burgenländer Patrick Farkas (39., 54.) als Doppeltorschütze und untermauerte damit seine Anwartschaft auf einen Fixplatz rechts in der Viererkette - trotz der am Freitag fixierten Verpflichtung des Dänen Rasmus Kristensen.

Ein ständiger Gefahrenherd im Sturm war der Norweger Erling Braut Håland (34./Elfmeter, 73., 90.), der sogar dreimal traf. Das erste Tor ging auf das Konto von Takumi Minamino (5.), auch Patson Daka (47.) trug sich in die Schützenliste ein. Rückkehrer Hwang Hee-chan knallte den Ball nach seiner Einwechslung an die Latte. Auf der anderen Seite besorgte Ľubomír Urgela (71.) den Ehrentreffer.

Zuvor hatte bereits Sturm Graz einen relativ mühelosen Auftritt hingelegt. Die Torschützen der Schwarz-Weißen in Anif hießen Philipp Hosiner (7.), Otar Kiteishvili (30.), Juan Domínguez (68.) und Emeka Eze (78.). Stark präsentierte sich auch Jakob Jantscher als Vorbereiter und Antreiber aus dem offensiven Mittelfeld. Maximilian Dicker (36.) erzielte mit einem Flachschuss vor der Pause den Treffer der Heimmannschaft.

