"Nicht wichtig genug!" Real-Star will nicht nach Dortmund

Gonzalo Arroyo Moreno, getty

Isco hat offenbar keine Lust auf die Bundesliga

Der spanische Rekordmeister Real Madrid plant mit der Verpflichtung des französischen Weltmeisters Paul Pogba offenbar den nächsten großen Coup. Gelingt den Königlichen der Transfer des Starspielers von Manchester United, wäre für Mittelfeldmann Isco wohl kein Platz mehr im Team von Cheftrainer Zinédine Zidane.

Der 27-Jährige steht auf der Streichliste der Madrilenen weit oben, soll nach Möglichkeit in diesem Sommer noch verkauft werden. Wie das Nachrichtenportal "ESPN FC" jüngst berichtete, soll es sogar schon konkrete Angebote für den 38-fachen spanischen Nationalspieler gegeben haben.

Nach Informationen des Portals soll vor allem Vizemeister Borussia Dortmund am Real-Star interessiert sein und dem Klub bereits ein konkretes erstes Angebot unterbreitet haben.

Isco selbst soll aber offenbar gar kein Interesse an einem Wechsel zum BVB haben und laut vereinsnaher Quellen den Klub als "nicht wichtig genug" bezeichnet haben.

Nur elf Ligaspiele von Beginn an

Geht es nach dem Kreativspieler, bleibt er in diesem Sommer noch im Verein und startet einen neuen Versuch, seinen Stammplatz unter Zinédine Zidane zurückzuerobern. Unter Zidane-Vorgänger Santi Solari gehörte Isco zeitweise nicht einmal mehr dem Kader der Königlichen an. Seit dem der einstige Weltfußballer wieder das Steuer übernommen hat, hofft der viermalige Champions-League-Gewinner wieder auf mehr Spielanteile.

Wie Bundesligist Borussia Dortmund auf den Kommentar reagierte, in den Augen eines madrilenischen Reservisten der letzten Saison nicht bedeutsam genug für einen Wechsel zu sein, ist noch nicht bekannt. In der abgelaufenen Spielzeit zumindest stand Isco lediglich elfmal in der Anfangsformation von Real und absolvierte nur zwei Spiele über die volle Distanz.