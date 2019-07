HSV verspielt 2-Tore-Führung gegen Anderlecht

Martin Rose, getty

Der HSV will gegen den RSC Anderlecht bestehen

Der Hamburger SV hat bei der Generalprobe für den Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den RSC Anderlecht einen Sieg verpasst. Das Team von Trainer Dieter Hecking musste sich eine Woche vor dem ersten Ligaspiel gegen Darmstadt 98 mit einem 2:2 begnügen.

Aaron Hunt brachte die Hamburger mit einem sehenswerten Freistoßtreffer in Führung (39.), Lukas Hinterseer erhöhte kurz nach der Pause sogar auf 2:0 (46.). Den Rothosen gelang es aber nicht, den Sieg über die Zeit zu bringen.

Pieter Gerkens verkürzte per Kopf zunächst auf 1:2 (66.), ehe Antoine Colassin einen Aussetzer der HSV-Abwehr zum Ausgleich nutzte (78.).

"Wir hätten das Testspiel gerne gewonnen. Wir haben über 70 Minuten ein sehr, sehr ordentliches Spiel gezeigt. Die Partie heute hat aber auch gezeigt, dass wir im Spiel nach vorne noch zielstrebiger werden müssen", sagte Hecking nach dem Spiel.

Am 28. Juli empfangen die Norddeutschen die Lilien zum ersten Spiel der 2. Bundesliga im heimischen Volksparkstadion.

Der Live-Blog zum Nachlesen:

+++ Fazit +++

Der Hamburger SV spielt im letzten Test vor den Ligastart 2:2 gegen den RSC Anderlecht - trotz einer zwischenzeitlichen 2:0 Führung. In einem engen Spiel waren die Hanseaten absolut auf Augenhöhe und hätten einen Sieg durchaus verdient gehabt. Lange Zeit stand die Defensive der Hamburger sehr kompakt und ließ nur wenige echte Torchancen zu. In der zweiten Hälfte kam diese Sicherheit - auch durch die vielen Wechsel bedingt - aber zunehmend abhanden. So verschenkte das Team von Dieter Hecking noch den möglichen Sieg. Für den bevorstehenden Liga-Auftakt liefert die Partie aber viele Dinge, die positiv stimmen.

+++ Abpfiff +++

Fein setzt noch einmal zum Schuss aus der zweiten Reihe an, der Ball wird aber abgeblockt. Danach ist auch Schluss. Das Spiel endet Unentschieden.

+++ 89. Minute +++

Es wirkt so, als hätten sich die Teams mit dem Remis abgefunden. Der HSV hat den Ball in den eigenen Reihen. Druck üben die Belgier nicht mehr aus.

+++ 86. Minute +++

Auf beiden Seiten probieren es die Teams nun mit langen Bällen. Und beim HSV ist das Zentrum nicht mehr ganz so stabil, wie bisher. Colassin hat vor dem Sechzehner viel Platz und spielt den Ball steil in den Strafraum. Pollersbeck kommt aber rechtzeitig heraus und fängt die Kugel im letzten Moment vor Vlap ab.

+++ 85. Minute +++

Die Hamburger vermelden nun auch die Zuschauerzahl. Knapp über 19.000 Fans sind zum letzten Test gekommen.

82' ⏱ Wir bedanken uns bei 19.137 Zuschauern, die heute zum Volksparkfest gekommen sind! Schön, dass ihr da seid 🙏💙

__#HSVRSC 2:2#nurderHSV pic.twitter.com/0cF20dvSkj — Hamburger SV (@HSV) 20. Juli 2019

+++ 82. Minute +++

Nach den vielen Wechseln ist beim HSV nun etwas die Luft raus. Einige Joker versuchen das Spiel an sich zu reißen, um sich zu empfehlen. Dabei will mancher Spieler aber zu sehr mit dem Kopf durch die Wand. Kittel setzt aus über 20 Metern zum Schuss an. Der Abschluss ist ungefährlich.

+++ 78. Minute, TOR für den RSC Anderlecht! 2:2 durch Antoine Colassin +++

Der gerade eingewechselte Moritz erlaubt sich einen Total-Blackout. Auf Höhe der Mittellinie spielt er von der rechten Seite aus einen Rückpass, der an allen Mitspielern vorbei geht. Colassin nimmt das Leder kurz vor dem Strafraum an und lässt van Drongelen stehen. Aus 18 Metern schließt er flach ab. Pollersbeck ist herausgeeilt, kommt aber nicht mehr heran.

+++ 76. Minute +++

Kurz zuvor haben die Hamburger abermals gewechselt. Wintzheimer und David sind nun mit dabei.

Danach kommen noch Moritz und Jairo.

+++ 74. Minute +++

Jatta spielt seine ganze Schnelligkeit aus und drängt auf die Entscheidung. Im Duell mit Kayembe behauptet in vollem Tempo den Ball und dringt von der rechten Seite in die Box ein. Seinen flachen Rechtschuss fälscht Bornauw gefährlich aufs lange Eck ab. Dort ist Didillon zur Stelle und fängt den Ball.

+++ 72. Minute +++

Trotz des Anschlusstreffers blasen die Gäste noch nicht zur großen Schlussoffensive. Hamburg ist weiterhin aufmerksam und fängt die meisten Bälle spätestens im letzten Drittel ab.

+++ 66. Minute, TOR für den RSC Anderlecht, 1:2 durch Pieter Gerkens +++

Den Belgiern gelingt der Anschluss! Dewaele spielt einen hohen Ball auf die rechte Seite, wo Lutonda zu zu viel Platz hat. Der Verteidiger flankt mit Übersicht an den Fünfmeterraum. Dort ist Gerkens unbedrängt und kann das Leder per Kopf am Pollersbeck vorbei ins linke Eck köpfen.

+++ 62. Minute +++

Die Hamburger wechseln weiter durch. Kittel und Wood dürfen für die letzte halbe Stunde mitwirken.

+++ 62. Minute +++

Nach einer Balleroberung von Papadopoulos kommt der Ball auf der rechten Seite zu Narey. Mit einem hohen Ball überspielt er alle Gegenspieler und findet am zweiten Pfosten Jatta. Der geht aber zu zögerlich zum Ball und verpasst so die Schusschance.

+++ 61. Minute +++

Auch Pollersbeck muss nun eingreifen. Nach einer Ecke des RSC steigt Kompany am höchsten. Der ehemalige HSV-Spieler köpft das Leder mit viel Wucht mittig aufs Tor. Pollersbeck reißt die Faust hoch und wehrt den Kopfball im letzten Moment ab.

+++ 59. Minute +++

Wieder ein schöner Angriff der Hamburger. Fein zeigt seine Übersicht mit einem schönen Zuspiel für Gyamerah. Auf der rechten Seite geht geht der Außenverteidiger ins Dribbling und spielt den Ball dann flach auf den Elfmeterpunkt. Dort kommt Jatta auch an den Ball, zieht aber nicht komplett durch, sodass Kompany klären kann.

+++ 56. Minute, Gelbe Karte für van Drongelen +++

Die Gäste haben jetzt wieder mehr Tempo in ihren Vorstößen. Nach zwei direkten Pässen probiert El Hadj mit viel Tempo in Richtung Strafraum zu gehen. van Drongelen will den Ball abgrätschen, trifft aber nur den Gegenspieler. Klare Gelbe Karte. Der anschließende Freistoß landet in der Mauer.

+++ 53. Minute +++

Vlap kommt im Zentrum kurz vor der Strafraumlinie an den Ball sucht El Hadj mit einem Pass in die Tiefe. Papadopoulos ist aber einmal mehr extrem aufmerksam und läuft den Ball ab.

+++ 50. Minute +++

Nach dem perfekten Start in den zweiten Durchgang ist jetzt viel Sicherheit bei den Hamburger zu sehen. Der Ball läuft viel besser als noch in der Anfangsphase in der ersten Hälfte. Auch die Defensive zeigt sich weiterhin aufmerksam. van Drongelen ist nach einem gefährlichen Pass in die Spitze dicht bei Vlap und schnappt sich den Ball.

+++ 46. Minute, TOR für den HSV! 2:0 durch Lukas Hinterseer! +++

Gleich mit der ersten Szene erhöht der HSV auf 2:0! Gyamerah schickt mit einem gelupften Zuspiel Narey auf der rechten Seite auf die Reise. Und der Offensivspieler traut sich endlich einmal etwas zu und düpiert seinen Gegenspieler mit einem schnellen Antritt auf die Grundlinie. Vor dort aus legt er in die Mitte zurück, wo Hinterseer per Direktabnahme abschließt. Der Ball schlägt rechts halbhoch im Netz ein.

+++ Anpfiff der zweiten Hälfte +++

Die Spieler sind zurück. Es geht weiter. Bei den Hamburgern kommt es zu einem Wechsel im Tor: Julian Pollersbeck ist nun für Daniel Heuer Fernandes auf dem Platz.

+++ Halbzeitfazit +++

Obwohl man diesem Duell anmerkt, dass es sich nur um ein Testspiel handelt, präsentiert sich der HSV gegen Anderlecht durchaus auf Augenhöhe. In den ersten Minuten war die spielerische Überlegenheit der Belgier noch sichtbar, dann kämpfte sich der Zweitligist zunehmend in die Partie. In den letzten 15 Minuten vor der Pause war das Team von Dieter Hecking das aktivere und ging deshalb nicht unverdient durch Aaron Hunt in Führung (39.). Gleich geht es weiter.

+++ Halbzeitpfiff +++

Pünktlich beendet Schiedsrichter Florian Heft die erste Hälfte.

+++ 43. Minute +++

Nach dem Treffer der Hanseaten plätschert das Spiel nun der Halbzeit entgegen. Gerade bei den Belgiern ist in den Angriffen nur noch wenig Tempo. So lässt sich die Abwehr der Zweitligisten nicht gefährden.

+++ 39. Minute, TOR für den HSV! 1:0 durch Aaron Hunt +++

Aus einem Standard resultiert die Führung für den HSV! Nach einem Foul an Jatta gibt es aus halblinker Position Freistoß für die Hamburger. Mit dem linken Fuß löffelt Hunt das Leder aus 18 Metern butterweich ins linke obere Toreck. Keine Chance für Didillon.

+++ 34. Minute +++

Dudziak hat einen guten Einfall und spielt einen Doppelpass mit Hinterseer. 20 Meter vor dem Tor sucht er rechts Narey, der jedoch nicht mitgelaufen ist. So geht der Ball ins Aus.

+++ 29. Minute +++

Nach den kleineren Unaufmerksamkeiten in der Anfangsphase steht die HSV-Abwehr nun tadellos. Papadopoulos fängt einen Steilpass aufmerksam ab. Nasri hatte zuvor zu einem Sprint in die Tiefe angesetzt.

+++ 26. Minute +++

Narey erobert im Zentrum den Ball und setzt sofort zum Sprint nach vorne an. Obwohl Gyamerah rechts mitgelaufen ist, probiert es der ehemalige Fürther alleine. Gegen mehrere Gegenspieler bleibt er kurz vor dem Strafraum hängen. Da war mehr drin.

+++ 23. Minute +++

Anderlecht hat zwar den Ball, kommt aber gerade nur schwerlich aus der eigenen Hälfte heraus. Der HSV steht derzeit enorm hoch und unterbindet das Kurzpassspiel der Belgier engagiert. So bleibt nur der lange Ball nach vorne, mit dem Amuzu nichts anfangen kann. Leibold nimmt ihm auf der rechten Offensivseite problemlos den Ball ab.

+++ 20. Minute +++

Kompany leistet sich einen leichtsinnigen Fehlpass im Spielaufbau. Narey schnappt sich den Ball auf flankt von der rechten Seite hoch in den Strafraum. Dort klärt Lutonda auf Kosten eines Eckstoßes. Die folgende Ecke von Hunt landet über Umwege bei Hinterseer, der aus der zweiten Reihe direkt abzieht. Sein Rechtsschuss geht einen guten Meter links am Tor vorbei.

+++ 17. Minute +++

Das Bild hier entspricht inzwischen dem, was zu erwarten war. Die Gäste haben mehr vom Ball und versuchen, ihre spielerische Klasse auszuspielen. Der HSV steht aber gut und hat bisher noch nicht allzu viel zugelassen. Vorne fehlt bei den Hanseaten indes noch das entscheidende Quäntchen. Viele Bälle landen im Aus oder beim Gegenspieler.

+++ 15. Minute +++

Zum wiederholten Male erobert Papadopoulos den Ball im Mittelfeld und leitet einen Gegenstoß ein. Hinterseer hat sich erneut fallen gelassen und nimmt das Leder auf. Der ehemalige Bochumer versucht, direkt für Jatta steil zu spielen. Der Ball kommt jedoch nicht an, Sandler ist dazwischen.

+++ 13. Minute +++

Wieder kombiniert sich der RSC durch und der HSV wirkt etwas zu passiv. Über die linke Seite dringt Saelemaekers in den Strafraum ein und sucht mit einem flachen Zuspiel Nasri in der Mitte. Der Franzose kommt aber nicht an den Ball.

+++ 10. Minute +++

Auch Anderlecht versucht sich das erste Mal am Abschluss. Zulj schlägt einen langen Ball in die Offensive. Dort kommt der Ball über mehrere Stationen zu Saelemaekers, der von links aus in den Strafraum eindringt und mit dem rechten Fuß den Schlenzer auspackt. Heuer Fernandes ist zur Stelle und wehrt den Ball zur Seite ab.

+++ 7. Minute +++

Erste Großchance für den HSV! Die Belgier erlauben sich im Aufbau einen bösen Fehlpass. Hinterseer schnappt sich das Leder und steckt im Zentrum für Jatta durch. Der ist eigentlich frei durch, verstolpert den Ball aber zwölf Meter vor dem Tor mit dem ersten Kontakt, sodass Didillon das Spielgerät locker aufnehmen kann.

+++ 6. Minute +++

Noch trauen sich die Spieler beider Teams noch nicht allzu viel zu. Fein bedient Jatta auf der linken Seite. Der Offensivspieler traut sich aber nicht ins Eins-gegen-Eins und legt den Ball lieber wieder zurück.

+++ 4. Minute +++

Erster Vorstoß des RSC Anderlecht. Kompany leitet mit einem langen Ball einen Angriff ein. Saelemaekers bekommt den Ball auf der linken Seite, findet gegen Gyamerah aber keine Lücke zum Flanken. Deshalb spielt er den Ball wieder in Richtung eigene Hälfte zurück.

+++ 1. Minute +++

Die Belgier übernehmen zunächst das Heft des Handelns und versuchen über Ballbesitz Spielkontrolle aufzubauen. Die Hamburger laufen ihrerseits hoch an und präsentieren sich aggressiv in den Zweikämpfen. Die Einstellung passt.

+++ Anpfiff +++

Schiedsrichter Florian Heft gibt den Ball frei. Die Gäste aus Belgien stoßen an.

+++ Die Spieler betreten den Rasen +++

Die Spieler betreten den Rasen in der Hamburger Arena. Gleicht geht es los. Vor dem Anpfiff nehmen sich die Akteure noch Zeit für ein gemeinsames Foto.

+++ Die Fans feiern ihre Spieler +++

Zunächst wird im Stadion der gesamte HSV-Kader vorgestellt. Zum ersten Mal in dieser Spielzeit präsentieren sich die Spieler in der heimischen Arena. Gerade für die Neuzugänge die erste Gelegenheit, sich den Fans zu zeigen.

+++ Die letzten Vorbereitungen laufen +++

Die letzten Vorbereitungen im Volkspark laufen. Auch wenn die Tribünen nicht gänzlich gefüllt sind, herrscht dennoch gute Stimmung auf den Rängen.

+++ Die Aufstellungen sind da +++

Die Aufstellungen der beiden Teams sind inzwischen auch da. So beginnt der HSV:

Die Belgier starten mit diesen elf Spielern. Vincent Kompany ist mit dabei.

Klaar voor de eerste paars-witte acties van Sandler en Nasri? Volg #HSVAND live mee op Facebook vanaf 13u25.



Prêt(e) pour les premières actions en mauve de Sandler et Nasri? Suivez HSV - #RSCA sur Facebook dès 13h25. #COYM pic.twitter.com/6Rs3PsfMkO — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) 20. Juli 2019

+++ Letzter Härtetest vor dem Ligastart +++

Für das letzte der insgesamt sechs Freundschaftsspiele haben sich die Hamburger einen echten Härtetest gesucht. Das Spiel gegen den belgischen Erstligisten soll die HSV-Stars nochmals an ihre Grenzen führen. Bereits in den beiden vorherigen Tests gegen Olympiakos Piräus (1:1) und Huddersfield Town (0:1) nahmen es die Norddeutschen mit namhaften Klubs auf.

+++ Wiedersehen mit Kompany +++

Das Spiel gegen die Belgier bringt zum Abschluss noch einmal einen ganz besonderen Charme mit sich. Mit Vincent Kompany kehrt ein ehemaliger Spieler der Hanseaten an die alte Wirkungsstätte zurück. "Ich freue mich, zurück auf dem Platz im Volksparkstadion zu sein und die Fans zu begrüßen. Der HSV ist ein toller Traditionsverein, von dem ich zwei Jahre lang ein Teil sein durfte", sagte der Verteidiger vor dem Spiel der Hamburger "Morgenpost".

+++ Hallo und herzlich willkommen +++

Mit dem Volksparkfest beginnt beim Hamburger SV nun auch offiziell die Saison. Den eigenen Fans will man sich so kurz vor dem Ligastart noch einmal in guter Verfassung präsentieren. Entfacht der HSV eine Euphorie unter den Fans oder bleibt Skeptik? Der letzte Test dürfte Klarheit bringen.