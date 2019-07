Bericht: Liverpool und Barca buhlen um Philipp Max

Alexander Scheuber, getty

Ob Philipp Max in der kommenden Saison noch beim FC Augsburg spielt, ist unklar

Monatelang wurde Philipp Max mit einem Wechsel zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Nach der Verpflichtung von Nationalspieler Nico Schulz dürfte das Interesse des BVB allerdings abgekühlt sein. Doch für den Linksverteidiger bieten sich nun offenbar zwei durchaus lukrative Angebote.

Wie die spanische "Sport" berichtet, beschäftigen sich sowohl der FC Barcelona aus der Primera División als auch der FC Liverpool aus der Premier League mit Max. Gerade das Interesse des spanischen Klubs sei groß. Max passe ins Anforderungsprofil der Katalanen und sei für 20 Millionen Euro zu haben.

Max ist noch bis 2022 an den FC Augsburg gebunden. Der 25-Jährige strebt aber wohl einen Wechsel zu einem größeren Verein an. Seinem Klub setzte er im Juni bereits die Pistole auf die Burst: "Mir wurde seit 2015 immer von Vereinsseite gesagt, dass der FCA für mich ein Sprungbrett sei."

Gegenüber der "Sport Bild" untermauerte Max seine Ambitionen: "Ich habe Träume und Ziele, ich will international spielen, vielleicht mal oben mitmischen. Aber alles zu seiner Zeit."

Sollten Barca oder die Reds tatsächlich Ernst machen, wäre Max angesichts des winkenden Geldregens wohl kaum in Augsburg zu halten.

Seit der Saison 2017/18 überzeugt der ehemalige Jugendspieler vom FC Schalke 04 in der Bundesliga. Gerade in der vorletzen Saison überragte Max mit zwei Toren und 13 Vorlagen. In der vergangen Spielzeit steuerte er vier Treffer und vier Assists bei.