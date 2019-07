Matthäus: Neymar, Bale und Coutinho passen nicht zu Bayern

Alexander Hassenstein, getty

Laut Lothar Matthäus passt Leroy Sané perfekt zum FC Bayern

Im Zuge der Spekulationen rund um neue Flügelstürmer für den FC Bayern fallen zahlreiche Namen, darunter die von Neymar, Gareth Bale, Coutinho und natürlich auch Leroy Sané. Ex-Bayern-Profi Lothar Matthäus erklärte nun, warum der deutsche Nationalspieler am besten zum Rekordmeister passen würde.

"Wenn man mich fragt, was denn mit Spielern wie Bale, Neymar oder Coutinho wäre, favorisiere ich aus Bayern-Sicht immer noch Sané", schrieb Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne und erklärte: "Man hat bei diesem Verein bei aller Sehnsucht nach der Champions League und dem jährlichen Streben nach maximalem Erfolg auch noch die Mia-san-mia-Mentalität."

Die Spieler müssten mit ihrer ganzen Art, der Qualität und dem Charakter zum Verein passen. "Wenn man sich die Vergangenheit von Neymar und Co. ansieht, glaube ich nicht, dass das so richtig nach München passt", so Matthäus: "Ein Coutinho wäre auch nicht wirklich günstiger als Sané und dann wäre ein deutscher Nationalspieler immer die bessere Wahl für den besten deutschen Klub."

Sané ist laut dem 58-Jährigen ohnehin Wunschspieler des FC Bayern. "Seine Einsatzzeiten beim FC Bayern wären mit Sicherheit höher und garantierter als bei Manchester City. Für die Bayern wäre es ein Spieler, der sie sofort weiterbringt, mit dem sie ein Zeichen an die Konkurrenz senden und der auch in jeder Hinsicht ein richtiger Hingucker wäre", so Matthäus.

Matthäus sieht keinen Bedarf in der Mittelfeldzentrale

Der Rekordnationalspieler Deutschlands wisse zwar nicht, ob Sané von einem möglichen Wechsel nach München überzeugt ist, ist sich aber sicher, dass die Bayern-Bosse "alles gut vorbereitet" und "einen guten Plan" haben.

Obwohl die Bayern noch keinen neuen Flügelflitzer präsentieren konnten, kann Matthäus keinerlei Nervosität feststellen. "Es scheint alles gut durchdacht. Die Qualität dieser Mannschaft ist bereits jetzt sehr groß und ich bin mir sicher, dass der ein oder andere tolle Spieler noch dazu kommt", stellte der Weltmeister von 1990 fest.

Schließlich könne man sich nicht darauf verlassen, dass sich im Laufe der Spielzeit keiner verletzt oder gesperrt wird. "Ich denke, dass sich die Bayern mit ein bis zwei Spielern auf den Flügeln verstärken werden", konkretisierte Matthäus die Transferpläne der Bayern, betonte jedoch: "In der Mittelfeldzentrale sehe ich nicht so sehr den Bedarf."

BVB-Neuzugänge werden einschlagen

In der Kolumne äußerte sich Matthäus auch zu Borussia Dortmund. Laut dem 58-Jährigen werden alle Neuzugänge der Borussia voll einschlagen. Dass der BVB die Meisterschaft öffentlich als Ziel ausgegeben hat, findet Matthäus demnach "richtig".

Doch Dortmunds Offensive lasse die Bayern nicht negativ in die Zukunft schauen. "Im Gegenteil: ich habe den Eindruck, dass sich die Bayern freuen, dass gleich von Beginn an ein spannender Titelkampf herrschen kann und wird", so Matthäus.