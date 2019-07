Deadline für Sané-Transfer? Kovac startet Charme-Offensive

Clive Rose, getty

Leroy Sané wird weiter heiß beim FC Bayern gehandelt

Der Gerüchteküche um einen Wechsel von Leroy Sané zum Deutschen Meister FC Bayern München brodelt weiter heftig. Bewegung dürfte spätestens zu Beginn der kommenden Woche in die ganze Sache kommen, denn dann kehrt der Nationalspieler mit Manchester City von der Asientour zurück nach England.

Nach seiner Rückkehr auf die Insel wird sein Berater-Team dem Flügelstürmer alle wichtigen Details mitteilen, die es im Falle eines Transfers zurück in die Bundesliga zu beachten gäbe.

Laut einem jüngsten Bericht der "Sport Bild" stehen die Bayern vor ernsthaften Gesprächen über einen möglichen Rekordtransfer. Das Sané-Management will die Möglichkeiten eines Wechsels intensiv ausloten, bevor der amtierende englische Meister Manchester City und der Spieler selbst eine Entscheidung fällen werden.

Die Sportzeitung berichtet außerdem von einer Frist, die die Bayern-Bosse um Präsident Uli Hoeneß, Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge und Sportdirektor Hasan Salihamidzic dem Wunschspieler gegeben haben. Demnach soll bis spätestens zum 8. August endgültig klar sein, ob Sané zum deutschen Rekordmeister wechseln wird oder nicht.

Kovac: "Unsere Verantwortlichen arbeiten sehr hart"

Bayerns Cheftrainer Niko Kovac zeigte sich in der "Sport Bild" zuversichtlich, dass der Mega-Einkauf Sanés zum FC Bayern, der wohl zum ersten Mal in der Bundesliga-Geschichte dreistellig millionenschwer würde, tatsächlich realisiert wird: "Ich weiß, dass unsere Verantwortlichen sehr hart dafür arbeiten, dass das klappt."

Der 47-Jährige bestätigte darüber hinaus, dass der umworbene Linksfuß im Falle eines Wechsels bestens in das Konzept der Münchner für die bevorstehende Spielzeit passen würde: "Unsere Verantwortlichen zeigen ihm einen klaren Plan auf, der abgesprochen ist. Wir sind da sehr fokussiert und zielorientiert."

Sané hat noch Vertrag bis 2021

Für den Coach steht fest, mit welcher Erwartungshaltung er den pfeilschnellen Offensivmann an der Säbener Straße begrüßen würde: "Wir wissen alle, dass Leroy Sané unser Wunschspieler ist. Das weiß die Öffentlichkeit, das wissen wir. [...] Leroy weiß, was er hier zu erwarten hat. Wenn ein Spieler mit solchen Kapazitäten zum FC Bayern wechselt, kennt er seine Aufgaben", so die regelrechte Charmeoffensive des Bayern-Trainers.

Sanés derzeitiges Arbeitspapier beim englischen Titelträger läuft noch bis 2021. Für die Citizens bestritt der 21-malige Nationalspieler bis dato 89 Ligaspiele, in denen er 25 Treffer erzielte. Er war einst im Sommer 2016 für über 50 Millionen Euro vom FC Schalke zu ManCity gewechselt.