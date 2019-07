BVB-Talent Gómez bereut Barca-Abschied nicht

Christof Koepsel, getty

Sergio Gómez (r.) will sich beim BVB durchsetzen

Vor rund anderthalb Jahren schnappte sich Borussia Dortmund in Sergio Gómez ein viel versprechendes Talent aus der Jugendakademie des FC Barcelona, der weltberühmten La Masia. Nun hat der 18-Jährige über seine Entscheidung gesprochen, damals zum BVB zu wechseln.

"Es war eine schwierige Entscheidung", gab Gómez im Interview mit der spanischen Zeitung "El Mundo" zu: "Ich musste mein Zuhause und den FC Barcelona verlassen, wo ich immerhin acht Jahre verbracht habe. Es war eine Entscheidung, die man im Laufe seiner Karriere treffen muss und ich bereue sie nicht."

Seine Eingewöhnungszeit in Deutschland hätten nicht nur sein Vater und sein Bruder vereinfacht, die mit ihm nach Dortmund gezogen sind. Auch der BVB habe Gómez "von Beginn an sehr gut behandelt".

Wenige Monate nach seinem Wechsel durfte Gómez in der Bundesliga debütieren, zudem kam er in der U19 der Borussia zum Einsatz. In der vergangenen Saison sammelte er überwiegend Erfahrung in Zweitvertretung des BVB in der Regionalliga West. Zudem wurde er in der Youth League und einmal in der Champions League eingesetzt.

Dennoch gestaltet sich der Durchbruch des Junioren-Nationalspielers beim BVB derzeit schwierig. Die Vorbereitung mit dem Profi-Kader des deutschen Vizemeisters verpasst Sergio Gómez aufgrund der zurzeit stattfindenden U19-Europameisterschaft in Armenien. In den ersten beiden Gruppenspielen gegen Portugal (1:1) und Italien (2:1) zählte der Linksaußen zur Startelf.