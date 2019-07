Frankfurt bastelt an Vallejo-Rückkehr - Mischt Köln mit?

Angel Martinez, getty

Kehrt Jesús Vallejo zu Eintracht Frankfurt zurück?

Im Transferpoker um Martin Hinteregger bahnt sich aktuell keine Einigung zwischen dem FC Augsburg und Eintracht Frankfurt an. Die Hessen haben aber wohl schon eine Alternative an der Angel. Doch auch der 1. FC Köln wirbt angeblich um den Innenverteidiger.

Wie die "Frankfurter Rundschau" berichtet, beschäftigt sich die Eintracht mit einer Rückholaktion von Jesús Vallejo. Der frisch gebackene U21-Europameister spielte bereits in der Saison 2016/2017 auf Leihbasis in Frankfurt und hinterließ einen bleibenden Eindruck. Eine lange Eingewöhnungszeit bräuchte der Spanier also nicht.

Bei Real Madrid hat Vallejo einen schweren Stand. Im Starensemble der Königlichen wird sich der 22-Jährige zumindest in naher Zukunft wohl keinen Stammplatz erkämpfen können. Zu groß ist die Konkurrenz mit Sergio Ramos, Raphael Varane, Nacho und Neuzugang Eder Militao.

Vallejo betonte zwar zuletzt, dass er bei Real bleiben will: "Selbstverständlich sehe ich mich in der kommenden Saison bei Real Madrid. Ich will bleiben. Ich bin bei diesem Klub sehr glücklich." Doch laut "Marca" gehört der 22-Jährige zu den Verkaufskandidaten.

Hat Köln die Nase im Poker um Vallejo vorn?

Frankfurt ist jedoch nicht der einzige Bundesligist, der sich mit Vallejo beschäftigt. Laut "geissblog" ist auch der 1. FC Köln an dem Abwehrtalent interessiert.

Demnach haben die Kölner sogar gute Karten im Poker um den Spanier. Landsmann Jorge Meré gilt als guter Freund von Vallejo. Die beiden wurden erst vor Kurzem U21-Europameister und durchliefen gemeinsam sämtliche U-Teams Spaniens.