Peters soll Aufsichtsratsvorsitzender der DFL werden

Peter Peters soll hohen Posten in der DFL einnehmen

Peter Peters vom Bundesligisten Schalke 04 kandidiert bei der Generalversammlung der Deutschen Fußball Liga am 21. August in Berlin für den Posten des stellvertretenden Präsidiumssprechers. Das gab die DFL am Mittwoch bekannt.

Sollte Peters gewählt werden, wäre er qua Satzung auch Aufsichtsratsvorsitzender der DFL GmbH. Sprecher des DFL-Präsidiums und Geschäftsführer der GmbH soll der jetzige DFL-Boss Christian Seifert werden.

Die Besetzung der diversen DFL-Gremien folgt laut DFL "der Weiterentwicklung der Satzungsregelungen und Strukturen, welche die DFL-Mitgliederversammlung im Juni 2019 beschlossen hat". Das Amt des Präsidenten als oberster Repräsentant der DFL, das derzeit noch von Reinhard Rauball bekleidet wird, ist künftig nicht mehr vorgesehen.