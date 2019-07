Trotz "Aneck-Gefahr": HSV holt Letschert

Giuseppe Bellini, getty

Timo Letschert ist der 10. Neuzugang beim HSV

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat den niederländischen Innenverteidiger Timo Letschert als zehnten Neuzugang verpflichtet.

Der 26-Jährige kommt vom italienischen Erstligisten Sassuolo Calcio und hat einen Einjahresvertrag unterschrieben. Das gab der HSV am Mittwoch bekannt.

"Mit Timo haben wir einen erfahrenen Spieler dazugewonnen, der zudem in einem guten Alter ist. Er ist sehr zweikampfstark und will immer gewinnen", sagte Sportvorstand Jonas Boldt: "Vielleicht eckt er deswegen auch mal an. Aber genau das sind die Attribute, die wir in der Mannschaft brauchen, vor allem im defensiven Bereich." Letschert war in der vergangenen Saison an den FC Utrecht ausgeliehen.

"Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr gut. Ich habe das Gefühl, dass dies der richtige Schritt in meiner Karriere ist. Ich bin sehr froh, dass ich nun beim HSV bin und blicke positiv auf unsere Aufgabe in der 2. Liga. Ich habe auch mit Rick van Drongelen über den Klub und seine Fans gesprochen. Er ist total begeistert und hat nur gute Sachen erzählt. Das war eine extra Portion Motivation für mich."