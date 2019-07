"Extreme Spielintelligenz": Walter lobt Neuzugang Karazor

Martin Rose, getty

Neu-Coach Tim Walter vom VfB Stuttgart setzt auf Atakan Karazor

Trainer Tim Walter ist nicht der Einzige beim VfB Stuttgart, der eine Vergangenheit beim Zweitliga-Konkurrenten Holstein Kiel hat. Mit Atakan Karazor holten die Schwaben ebenfalls aus dem Norden einen Mittelfeldspieler, der nun direkt in eine Führungsrolle schlüpfen soll.

Der neue Sechser im Ländle, für den Kiel Berichten zufolge rund eine Million Euro bekam, soll gleich zum Saisonstart am Freitag gegen Hannover 96 (20:30 Uhr) den umgebauten VfB-Kader lenken. "Er verfügt über eine extreme Spielintelligenz, hat das gesamte Spiel im Blick", wird Walter im "kicker" zitiert.

Der neue "Brückenspieler" und "Balance-Spieler" wisse genau, "wann er wo sein muss". Karazor hat die Taktik des neuen Stuttgarter Trainers bestens verinnerlicht. Zwei Jahre lang kickte der gebürtige Essener bei den Störchen in Kiel. Doch erst nach der Ankunft Walters im vergangenen Sommer setzte er sich in der ersten Mannschaft durch.

Der 22-Jährige, der über Stationen in den Jugendmannschaften von Schwarz-Weiß Essen und des VfL Bochum als 18-Jähriger zu Borussia Dortmund II wechselte, will nun "versuchen, den anderen zu helfen" und gegebenenfalls auf seine eigene Art "Dinge zu erklären, wie sie der Trainer vielleicht nicht ganz so erklären kann". Die Spielweise unter Tim Walter sei zwar "einzigartig", aber mitunter auch "etwas verwirrend".

Dass der VfB Stuttgart mit Hannover 96 gleich zum Auftakt ein schweres Los gezogen hat, stört Atakan Karazor nicht. Mit Holstein Kiel sei die Situation im vergangenen Jahr ähnlich gewesen: "Wir hatten das erste Spiel in Hamburg, haben gewonnen und sind dadurch sehr gut in die Saison gekommen. Jetzt kommt mit Hannover wieder ein guter Gegner ..."