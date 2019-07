Medien: BVB bietet Götze 20 Prozent weniger Gehalt

Christian Kaspar-Bartke, getty

Mario Götze kämpf beim BVB um einen Stammplatz

Vor drei Jahren holte Borussia Dortmund Mario Götze vom FC Bayern zurück und stattete ihn mit einem hochdotierten Arbeitspapier aus, das bis 2020 gültig ist. Bei nunmehr weniger als zwölf Monaten Laufzeit will der BVB unbedingt verlängern - bietet dem Offensivstar aber offenbar weniger Geld.

Wie "Bild" berichtet, soll Mario Götze im Falle einer Vertragsverhandlung beim Revierklub künftig 20 Prozent weniger verdienen. Demnach soll er nicht mehr zehn, sondern nur noch acht Millionen Euro einstreichen.

Bereits im Januar sind die BVB-Bosse demnach mit dem Götze-Management in Gespräche getreten. Eine zweite Runde soll im Rahmen des Trainingslagers in Bad Ragaz stattfinden, zu dem der Vizemeister am Samstag aufbricht.

Ob Götze das Angebot jedoch akzeptiert, ist fraglich. Nach einer guten letzten Spielzeit hätte sich der 27-Jährige mehr Wertschätzung erhofft, heißt es weiter.

Schon in der Vorwoche erklärte er gegenüber dem Boulevardblatt, dass es "eine Deadline oder einen Tag X" nicht gebe: "Ich werde schauen, wie sich die Situation über die Saison hinweg entwickelt, welche Rolle ich spiele, in welcher Rolle mich Klub und Trainer sehen."

BVB gibt "keine Wasserstandsmeldungen ab"

Da der BVB im Sommer mit den Transfers von Julian Brandt und Thorgan Hazard gerade in der Offensive mächtig aufrüstete, könnten auch die Einsatzzeiten von Mario Götze künftig wieder sinken. So wäre, sollte er sich nicht unter Lucien Favre dauerhaft durchsetzen, auch ein erneuter Abschied denkbar. Ohnehin hatte Götze zuletzt deutlich gemacht, dass er sich auch einen Wechsel ins Ausland mittlerweile durchaus vorstellen könne.

Scheitert eine baldige Vertragsverlängerung hätte der BVB im Winter zum letzten Mal die Gelegenheit, eine angemessene Summe zu kassieren. Im kommenden Sommer wäre Götze ohne Ablöse zu haben.

Die Dortmunder Macher wollen ein solches Szenario, auch aus finanziellen Gründen, vermeiden. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke erklärte jedoch gegenüber "Bild": "Wir sind in Gesprächen, geben keine Wasserstandsmeldungen ab."