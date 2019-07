Werder-Coach in Umfrage: "Meister wird Borussia Dortmund"

Oliver Hardt, getty

17 Bundesligatrainer sehen den FCB als Titelfavoriten - Kohfeldt nicht

Die überwältigende Mehrheit der Bundesliga-Trainer glaubt an den achten Meistertitel für Bayern München in Folge. In einer "kicker"-Umfrage sehen 17 der 18 Trainer den deutschen Fußball-Rekordmeisters als Titelanwärter Nummer eins.

Nur Florian Kohfeldt ist anderer Meinung. "Meister wird Borussia Dortmund", sagte der Coach von Werder Bremen.

Insgesamt fünf Trainer sehen gute Chancen für den Vizemeister Dortmund. Doch selbst BVB-Coach Lucien Favre sieht die "besten Voraussetzungen" bei den Bayern. "Wir wollen ein starker Herausforderer sein", sagte Favre.

Die Münchner nehmen die Favoritenrolle gerne an, "weil wir daran glauben und eine hohe Qualität in der Mannschaft haben", wie Trainer Niko Kovac versicherte: "Wir haben Spieler, die schon viele Titel geholt und letztes Jahr bewiesen haben, in Drucksituationen richtig zu reagieren. So etwas ist ganz wichtig."

RB Leipzig, Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach trauen die Bundesliga-Trainer noch am ehesten zu, eventuell in den Titelkampf einzugreifen und für eine Überraschung zu sorgen. Diese Teams hatten in der vergangenen Saison die Plätze drei bis fünf belegt.