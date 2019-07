Muhr freut sich auf Zusammenarbeit mit Stöger

APA

Ralf Muhr hofft bei der Austria auf eine erfreuliche Entwicklungen unter Peter Stöger

"Wenn man die Euphorie, die rundum entstanden ist, spürt, dann kann das wirklich eine sehr tolle Geschichte werden", blickt Austria Wiens Sportdirektor Ralf Muhr der Zusammenarbeit mit seinem neuen Vorgesetzten Peter Stöger mit Vorfreude entgegen.

Austrias Sportdirektor Ralf Muhr sieht der Zusammenarbeit mit dem neuen Sportvorstand Peter Stöger mit "absoluter Freude" entgegen. "Wenn man die Euphorie, die rundum entstanden ist, spürt, dann kann das wirklich eine sehr tolle Geschichte werden", sagte Muhr bei einem Pressetermin am Donnerstag. Stöger war am Dienstag als neuer Sportchef der Wiener präsentiert worden.

"Ich bin überzeugt, dass mit den Dingen, die bereits eingeleitet wurden, seiner Expertise und den Sachen, die wir neu aufsetzten, das absolut positiv werden kann", meinte Muhr weiter. Neben Stöger wird mit dem Deutschen Alexander Bade ab 1. August noch ein weiterer Mann im sportlichen Bereich arbeiten. Das Trio will in der kommenden Woche Details besprechen. "Es gibt genug zu tun. Es war nie der Plan, dass ich die gesamte sportliche Abteilung führe mit Young Violets, Kampfmannschaft und den Übergangsthemen in der Akademie", hielt Muhr fest.

Austria Wien: Gespräche um Palmer-Brown laufen "ganz gut"

Auf dem Transfermarkt will sich die Austria bis Ende der Transferzeit am 2. September noch umsehen. In den Gesprächen um die Verpflichtung von Erik Palmer-Brown (22), der von Manchester City ausgeliehen werden könnte, sehe es laut Muhr "ganz gut aus". Der zuletzt an NAC Breda verliehen gewesene US-Amerikaner soll die Innenverteidigung verstärken. Dort besteht Handlungsbedarf, da Christian Schoissengeyr aufgrund seiner Sprunggelenksverletzung noch bis in den Spätherbst ausfällt. Alexandar Borković laboriert derzeit an einem Muskelfaserriss im Oberschenkel.

Stürmer Alon Turgeman fehlt der Austria aufgrund einer Schambeinentzündung auf unbestimmte Zeit. Auch die Offensivspieler Maximilian Sax und Christoph Monschein konnten die Vorbereitung nicht voll mitmachen. Trainer Christian Ilzer sprach von einer "Heterogenität, was die Belastung im Kader betrifft". Zwar werde sich das bald einspielen. "Man hat als Trainer aber seine Ideen, um den Kader in Nuancen zu verbessern. Daran arbeiten wir intern."

Für das Auftaktspiel der neuen Saison bei Aufsteiger WSG Tirol am Samstag (17:00 Uhr) soll auch Maudo Jarjué zur Verfügung stehen. Der im Sommer geholte Verteidiger aus Guinea-Bissau wartet nur noch auf seine Freigabe.

apa