Vallejo vor Wechsel in die Premier League

Giuseppe Bellini, getty

Jesus Vallejo steht vor einem Wechsel in die Premier League

Eine mögliche Rückkehr von Abwehrspieler Jesús Vallejo zu Eintracht Frankfurt droht zu platzen. Der frisch gebackene U21-Europameister steht einem spanischen Medienbericht zufolge kurz vor einem Wechsel in die Premier League.

Wie die spanische "Marca" berichtet will Real Madrid den 22-jährigen Innenverteidiger für ein Jahr auf der Insel bei den Wolverhampton Wanderers parken, damit Vallejo in der englischen Eliteklasse auf höchstem Niveau Spielpraxis sammeln kann. Die Verhandlungen zwischen den Königlichen und den Wolves sollen schon weit fortgeschritten sein und kurz vor dem Abschluss stehen.

Zuletzt berichtete die "Frankfurter Rundschau" über ein vermeintliches Interesse von Eintracht Frankfurt an Vallejo. Der Spanier spielte bereits in der Saison 2016/2017 auf Leihbasis bei den Hessen und hinterließ einen bleibenden Eindruck. Da sich im Transferpoker um Martin Hintergger mit dem FC Augsburg nach wie vor keine Einigung anbahnt, suchen die Adlerträger weiter nach einer Alternative für das defensive Zentrum.

Auch der 1. FC Köln soll sich zuvor in die Reihe der Interessenten für den Innenverteidiger eingereiht haben. Laut "geissblog.de" soll sich Vallejos Landsmann Jorge Meré für eine Verpflichtung seines Freundes stark gemacht haben. Die beiden wurden erst vor Kurzem U21-Europameister und durchliefen gemeinsam sämtliche U-Teams Spaniens.

Bei Real Madrid hatte Vallejo in der vergangenen zwei Spielzeiten einen schweren Stand und kam in zwei Saisons auf insgesamt nur zwölf LaLiga-Einsätze. Im Starensemble der Königlichen wird sich der 22-Jährige zumindest in naher Zukunft wohl keinen Stammplatz erkämpfen können. Zu groß ist die Konkurrenz mit Sergio Ramos, Raphael Varane, Nacho und Neuzugang Eder Militao.